Jetzt noch anmelden!

Hamburg (sw/jj) Jetzt zur B2B NORD anmelden! Die größte, regionale Wirtschaftsmesse hat sich bereits nach der Auftaktveranstaltung im April 2013 mit über 200 Ausstellern und 3.000 Besuchern zu einem festen Termin im Kalender etabliert.



Nach einem erfolgreichen Start geht die B2B NORD am 28. November nun in die zweite Runde. Die B2B NORD bietet Geschäftsführern, Unternehmern und Entscheidern aus der Metropolregion Hamburg eine einzigartige Dialogplattform für einen regelmäßigen Informationsaustausch. Die B2B NORD ist damit mehr als eine Messe – jeder Teilnehmer kann sie als zusätzliches Kommunikationsmittel nutzen, um effiziente und neue Kontakte zu knüpfen und das eigene Unternehmen im perfekten Rahmen zu präsentieren.



Besucher und Teilnehmer dürfen sich auf ein erstklassiges Programm freuen. Kompetenzforen rund um die Sonderthemen der Messe Buchhaltung, Personal, IT, Marketing, Vertrieb und Existenzgründung machen die B2B NORD zu einem absoluten Pflichttermin, nicht nur für Geschäftsführer und Unternehmer, sondern auch für alle Führungskräfte.



„Um Ihr Unternehmen bestmöglich präsentieren zu können, bieten wir Ihnen auf der Messe neben der klassischen Standmiete auch das Angebot ,Messe + Medien’ sowie unsere umfassende B2B KOMBI“, so Veranstalter und Verlagsleiter Sven Boysen. Bei der Buchung von sechs Anzeigen, vollfarbig 4c, hochglanz, geheftet, in einem der B2B Wirtschaftsmagazine Hamburg, Kreis Pinneberg oder Kreis Segeberg erhält jeder Kunde den Messestand kostenlos. Der Messeflyer wird mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren im Vorfeld der Veranstaltung an Unternehmen, Wirtschaftsförderer und Wirtschaftsverbände der Metropolregion Hamburg verteilt sowie Ausstellern und Fachbesuchern beim Eintritt zum Messegelände an die Hand gegeben.



„Der Pflichteintrag beinhaltet für Sie den Adresseintrag inklusive Standnummer im Messeflyer, den Adresseintrag im Ausstellerverzeichnis auf www.B2B-NORD.de und den Zugang und die Veröffentlichung Ihrer Angebote und Gesuche auf unserem Internetportal Biete-und-Fin.de“, ergänzt Sven Boysen. „Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, durch Bannerwerbung auf der Messehomepage sowie durch Anzeigenschaltung im Messemagazin besonders auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen.“



Für eine professionelle Firmendarstellung bietet SAM Medien auch in diesem Jahr wieder zu einem Preis von 250 Euro die Produktion eines Videos über das eigene Unternehmen an.



Direkt und live auf der Messe werden Videos der Unternehmen gefilmt und noch vor Ort verarbeitet und geschnitten. Anmeldungen für die Firmenportraits können vorab direkt bei Frank Stolp per E-Mail an Info@Sam-Medien.de erfolgen.

Veröffentlicht am: 02.10.2013