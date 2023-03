Jetzt zur B2B NORD Messe anmelden und Rabatt sichern

Hamburg (fg/kv) Nach einer rundum gelungenen B2B NORD im April laufen die Vorbereitungen für die sechste B2B NORD bereits auf Hochtouren. Besucher und Aussteller können sich am 12. November 2015 wieder auf interessante Keynotes, aktives Netzwerken und erstklassige Präsentationen freuen.



Zweimal jährlich treffen sich auf Norddeutschlands wichtigstem regionalen Netzwerktreffen Unternehmer, Führungskräfte und Entscheider, um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, neue Zulieferer und Dienstleister zu finden und Kooperationsmöglichkeiten in angenehmer Atmosphäre auszuloten. Mit einem positiven Geschäfts- und Gesprächsklima bietet die B2B NORD den idealen Rahmen für Einblicke in neue Trends und Produktinnovationen. Neben dem Knüpfen branchenübergreifender Kontakte ist die Messe ein Marktplatz für Ideenentwicklung, Netzwerken und Kooperationen. Wie gewohnt stehen im Mittelpunkt der Messe wieder die Themen IT, Finanzen, Personal, Vertrieb und Marketing.



„Wir haben uns wieder viele Highlights für die Messe im November überlegt, die ich hier aber noch nicht bekannt geben möchte. Auf jeden Fall wird es wieder das beliebte Netzwerktreffen der Gruppe ,XING live Hamburg’ geben. Zudem ist ein Speed Networking für XING Mitglieder und alle Interessierten geplant“, so Event Leiterin Francisca Garcia- Aval.



Neue Speaker, neue Themen

„Es liegen viele interessante Bewerbungen für Keynotes vor, die ein hochwertiges und abwechslungsreiches Programm garantieren. Wir werden das weitere Programm in den nächsten Ausgaben des B2B NORD Wirtschaftsmagazins vorstellen. Besucher und Aussteller dürfen jetzt schon gespannt sein“, so Francisca Garcia-Aval weiter. Interessierte Unternehmen können noch bis zu 19. Juni den Frühbucherrabatt in Höhe von 5 Prozent in Anspruch nehmen.

Veröffentlicht am: 27.05.2015