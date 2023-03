Klares Produktprofil  für Kunden auf den Punkt

27.04.2016 | 17:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Natürlich haben Sie eine Produktliste oder Broschüre und sind im Internet gut zu finden, das ist heutzutage Standard Marketing. Aber schaffen Sie es, die Emotionen und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe anzusprechen? Können Sie jedoch im Gespräch das, was Sie tun, kompakt in wenigen Sätzen beschreiben?



Für ein klares Profil muss der Unternehmer selbst wissen, was er kann und es für den Kunden auf den Punkt bringen. Die Herausforderung ist es, verständlich zu kommunizieren, denn das eigene Fachwissen kann man beim Kunden nicht voraussetzen. Die zweite Herausforderung ist, den Interessenten auf sich aufmerksam zu machen, seine Bedürfnisse zu verstehen und darauf einzugehen.



Das Ziel dieses Workshops ist, Ihre Einzigartigkeit im Vergleich zum Wettbewerb zu erkennen und somit den Kaufanreiz bei Ihrer Zielgruppe zu wecken und sind ganz nah am Ziel: Dem Verkauf.



Veröffentlicht am: 08.04.2016