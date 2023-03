Kleine Idee  großes Event

Neumünster (lh/ab) Immer die richtige Lösung – Nord-Ostsee Events gewährt professionelle Unterstützung für alle Aufgaben im Bereich Eventplanung. Das Unternehmen von Geschäftsführer Stefan Möller bietet nicht nur alles aus einer Hand, sondern auch exzellente Beratung von der ersten Minute an.



„Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Veranstaltung erfolgreich zu organisieren und durchzuführen. Gemeinsam mit ihnen besprechen wir wichtige Details, Vorstellungen und Wünsche, bieten kreative Ideen und helfen dabei, dass die Veranstaltung ein großer Erfolg wird“, erklärt Stefan Möller. Egal um welche Art von Veranstaltung es sich handelt oder wie ausgefallen der Wunsch des Kunden auch sein mag, der Veranstaltungsplaner aus dem Norden macht es möglich. Selbst der Empfang wird bis auf das kleinste Detail geplant.



„Er dient als Einstieg für ein nachfolgendes Event und ist dabei sehr ernst zu nehmen. Veranstaltet man solch ein Fest, wird den Gästen gezeigt, dass sie willkommen sind und sich wohlfühlen sollen“, so Möller weiter. Um dieses Gefühl zu vermitteln, bietet Nord- Ostsee Events alles, was zu einem idealen Empfang dazugehört. Die jahrelange und bundesweite Erfahrung macht es möglich, für den Kunden das Bestmögliche rauszuholen und so aus einer kleinen Idee die perfekte Veranstaltung zu organisieren.



Foto: Perfektes Ambiente – dank Wohlfühlatmosphäre.

Veröffentlicht am: 29.05.2013