Kulturwerk feiert Eröffnung!

Norderstedt (em) Das Kulturwerk am See öffnete am 17. März seine Türen für das begeisterte Publikum. Musik, Medien, Theater, Tagungen und viele weitere Events finden hier Raum.



Aus dem alten Norderstedter Kalksandsteinwerk wurde das neue Kulturwerk am See. Bis zu 600 Kulturbegeisterte finden in dem neu eröffneten Veranstaltungszentrum Platz.

Veröffentlicht am: 04.05.2012