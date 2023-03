Kunden sind das Salz in der Suppe

Wiemersdorf (mp) Wenn es Unternehmen schwer fällt Kunden langfristig zu binden, können die Gründe sehr vielseitig sein. Ein unabhängiger Blick vom Firmencoach Sabine Bernecker-Bendixen kann helfen, die Ursachen zu finden und zu beheben sowie sich mehr an den einzelnen Kunden zu orientieren.



Die Expertin kennt sich nicht nur mit Firmenberatungen sowie Betriebsbetrachtungen und anschließender Analyse aus, sie gibt auch Seminare, die speziell auf das Unternehmen und die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Denn an die fachlichen und menschlichen Fähigkeiten von Führungskräften und Mitarbeitern werden immer höhere und umfangreichere Ansprüche gestellt. Hier können die Seminare von Personal Best! zu den Themen Kommunikations- und Verkaufstraining sowie Körpersprache Unternehmern und Mitarbeitern weiterhelfen.

Veröffentlicht am: 31.08.2011