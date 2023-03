17.02.2017 | 09:16 Uhr | Kundenliebling Schulungszentrum Nord // VALVO Park | Essener Str. 4 , 22419 Hamburg



Kundenliebling Schulungszentrum Nord // VALVO Park (em) Kundisch ist die Sprache, die Ihre Kunden verstehen!

Beherrschen Sie diese Sprache, wird es Ihnen leicht fallen eine positive Verbindung zu ihrem Kunden zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und eine nachhaltige, wertschätzende und wertbringende Kundenbeziehung aufzubauen.



Eine Reklamation ist ein Geschenk!

Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Kunden in dieser schwierigen Situation begeistern können und erhalten Anleitungen zur direkten Umsetzung in einem Beschwerdefall.



Ziele und Inhalte:

Die Teilnehmer

• erkennen die Relevanz der Reklamation für das Unternehmen (Feedback ist ein Geschenk) und

• werden sich über die Mitarbeiter-Rolle in diesem Prozess bewusst

• kennen die Wirkungsfaktoren in der Reklamationsbearbeitung sowohl im persönlichen, als auch im telefonischen Kontakt

• erhalten eine konkrete Anleitung für ihr Verhalten im Reklamationsfall, können diese in ihrem Arbeitsalltag implementieren und

• sind in der Lage aufgebrachte Kunden schnell zu beruhigen

• können Konflikt-Eskalationen in Reklamationsprozessen vermeiden

• können auf persönliches Angriff professionell reagieren



Zielgruppe:

Dieses Seminar richtet sich an Auszubildene, Quereinsteiger, Fach- und Führungskräfte



Trainerin: Ulrike Neid



min. 4 Pers., max. 8 Pers. / Der Preis versteht sich inkl. Softgetränken, Kaffee, Tee und Snacks / inkl. aussagekräftige Unterlagen & ein personalisiertes Teilnahme-Zertifkat.



Preis pro Teilnehmer: 189,00 € exkl. MwSt.



weitere informationen und Anmeldung über folgenden Link:

http://www.kundenliebling.de/kundisch/3-kundisch-für-profis/





Veröffentlicht am: 11.11.2016