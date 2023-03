Kundisch: Kundensprache - Basisgrundlagen

Hamburg (em) Kundisch ist die Sprache, die Ihre Kunden verstehen! Beherrschen Sie diese Sprache, wird es Ihnen leicht fallen eine positive Verbindung zu ihrem Kunden zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und eine nachhaltige, wertschätzende und wertbringende Kundenbeziehung aufzubauen.



Die Kundisch-Sprachkurse [Seminare] bauen aufeinander auf, der Grundlagenkurs beinhaltet folgende Schwerpunkte:



- Der Erfolgsfaktor Serviceorientierung

- Was bedeutet Dienstleistung und Service?

- Was ist der Unterschied zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbegeisterung?

- Meine Rolle als Kundenbegeisterer

- Welche Eigenschaften muss ich mitbringen?

- Was erwarten meine Kunden von mir?

- Wie wirke ich professionell?

- Wie 'tickt' mein Kunde? Kunden verstehen

- Fokus:Kunde

- einen guten Kontakt zum Kunden aufbauen

- Die Ebenen der Kundenkommunikation

- Fettnäpfchen und Goldtöpfe in der Kundenkommunikation



Die Teilnehmer entwickeln ein Grundverständnis für Dienstleistung und erfahren auf welche Eigenschaften und Fähigkeiten es als Dienstleister ankommt. Sie haben Techniken zur besseren Kundenkommunikation im Gepäck und erkennen Ansatzpunkte zur persönlichen Verbesserung ihrer Servicequalität.



Dieses Training erhöht das Bewusstsein der Teilnehmer in Bezug auf ihre Rolle als Dienstleister, steigert die Zufriedenheit ihrer Gäste, fördert die Motivation ihrer Mitarbeiter, reduziert Konflikteskalationen, sichert die Loyalität ihrer Kunden.



Buchbar über www.kundenliebling.de/kundisch





26.05.2016 | 09:30 Uhr | Kundenliebling Schulungszentrum Altona

Königstraße 30, 22767 Hamburg

Veröffentlicht am: 18.05.2016