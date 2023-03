Kunst ist alles, was ankommt - auch in der Wirtschaft

Wirtschaft und Kunst müssen stärker kooperieren. Nur so lassen sich die schlummernden Potenziale entfalten. Roland Geschwill begründet es mit Schumpeters Diktum: „Unternehmer sind Künstler“. Er zeigt, wie „Der Rhythmus der Innovation“ Führungskräfte wie Mitarbeiter beschwingen kann.



Kreativ, innovativ, anders sein. So lautet die Erfolgsformel der Zukunft. Damit übertrumpfen bereits jetzt viele „Davids“ die „Goliaths“ der Unternehmenswelt. Letztere müssen daher lernen, intern kreative Prozesse gezielt anzustoßen. Roland Geschwill vermittelt, wie Kunst in all ihren Formen – von der Musik über das Theater bis zur Malerei – Kreativität und Innovationen in der Wirtschaft fördern kann. Dazu bedarf es neuer Kooperationen von Wirtschaft und Kultur. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt der Autor, welche neuen Wege Unternehmen gehen können und welcher Voraussetzungen es bedarf, um Innovation und Kreativität bei Managern wie Mitarbeitern zu fördern. Denn nicht Maschinen, Anlagen oder Aktienkurse bilden künftig den Grundstein des Unternehmenserfolgs, so sein Credo, sondern nur frische, im Ideal disruptive Ideen, um Innovationsführer zu werden oder zu bleiben. Aufgrund der zahlreichen Inspirationen eignet sich sein Buch ideal als Geschenk für Unternehmer, Manager und Führungskräfte.



Der Autor

Dr. Roland Geschwill ist Mitgründer und Geschäftsführer der „Denkwerkstatt für Manager“, die über Expertise sowohl in der angloamerikanischen als auch in der deutschen Managementkultur verfügt. Bereits seit 1986 berät der Diplom-Psychologe Führungskräfte. Sein Standardwerk „Employer Branding“ (gemeinsam mit Florian Schuhmacher) erscheint bei Springer Gabler. Darüber hinaus engagiert sich Roland Geschwill ehrenamtlich als Vorstandssprecher des Fördervereins „Friends“ beim renommierten Festival „Enjoy Jazz“.



Veröffentlicht am: 20.07.2015