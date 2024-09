Veröffentlicht am 04.09.2024

Bad Segeberg (em) Gemeinsam mit dem Welcome Center Schleswig-Holstein und der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg lädt die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg Unternehmen zur Veranstaltung „Zukunft sichern: Internationale Fachkräfte für Ihr Unternehmen“ ein. Die Veranstaltung findet am 24. September von 16.30 bis 19.30 Uhr am Zentralstandort der REWE Nord in der Rudolf-Diesel-Straße 36 in Henstedt-Ulzburg statt.

Im Rahmen der Veranstaltung möchte das Kompetenzteam des Welcome Centers Schleswig-Holstein regionale Unternehmen über aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen informieren sowie Strategien zur Suche und Einstellung von ausländischen Fach- und Arbeitskräften aufzeigen. Unter dem Dach des Welcome Centers Schleswig-Holstein arbeiten die drei Kernpartner Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein, Bundesagentur für Arbeit sowie das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge eng zusammen.

„Mit diesem Angebot freuen wir uns, Unternehmen bei der Suche und Integration von geeigneten internationalen Fach- und Arbeitskräften kompetent zu unterstützen“, so Alexandra Hüßler, Leiterin des Welcome Centers Schleswig-Holstein. Eingeladene Expertinnen und Experten aus den Unternehmen stellen lokale „Best-Practice“-Beispiele vor und erläutern, wie diese vor Ort umgesetzt werden können. „Mit diesen Beispielen von Unternehmen, die bereits internationale Fachkräfte gewonnen und integriert haben, möchten wir weitere Unternehmen motivieren, diesen Schritt zu wagen“, erläutert Sebastian Döll, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Henstedt-Ulzburg das Engagement. Wie er erklärt, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im anschließenden „Networking“-Teil die Möglichkeit, sich in den „Speakers Corners“ zum jeweiligen Thema beraten zu lassen. Auch lokale Partnerinnen und Partner wie die Integrationsbeauftragten der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und die Volkshochschule Henstedt-Ulzburg werden vor Ort anwesend sein. „Sie stehen für Fragen zur Verfügung, um zu zeigen, dass die Unternehmen bei der Integration von Fachkräften nicht alleine gelassen werden“, erklärt der Wirtschaftsförderer.

Till Gottstein, zuständig für die Unternehmensbetreuung bei der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg ergänzt: „Der Fachkräftemangel ist eine der zentralen Herausforderungen für die Unternehmen im Kreis Segeberg – und die Situation wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Gemeinsam mit unseren lokalen Wirtschaftsförderungspartnerinnen und -partnern möchten wir Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung unterstützen.“

Nach Prognosen der Fachhochschule Kiel und des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel werden dem schleswig-holsteinischen Arbeitsmarkt im Jahr 2035 fast 330.000 Erwerbstätige fehlen. „Für eine starke Wirtschaft und eine gesunde soziale Struktur ist Schleswig-Holstein schon heute auf die Besetzung dieser Stellen, unter anderem durch ausländische Fach- und Arbeitskräfte, angewiesen“, weiß Alexandra Hüßler.

Die Veranstaltung ist Teil der landesweiten Tour „Zukunft sichern: Internationale Fachkräfte für Ihr Unternehmen“. Vom 4. bis zum 26. September sowie an zwei Terminen Ende Oktober findet diese in elf Kreisen und den kreisfreien Städten Kiel, Flensburg, Lübeck und Neumünster statt – und deckt damit ganz Schleswig-Holstein ab.

Die Anmeldung erfolgt unter welcomecenter-sh.de/de/roadshow. Bei Fragen zur Veranstaltung stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Welcome Centers Schleswig-Holstein gern zur Verfügung. Per Telefon unter 0431-66 66 64 00 oder per E-Mail an info@welcomesh.de kann Kontakt aufgenommen werden.

Foto: Die landesweite Tour „Zukunft sichern: Internationale Fachkräfte für Ihr Unternehmen“ macht am 24. September Station in Henstedt-Ulzburg. Foto: Rawpixel