LEADERSHIP-TAGE 2015

Donnerstag | 26.02.2015 | Köln



Zielgruppe

- Unternehmer

- Vorstand/Geschäftsführung

- Selbständige, Freiberufler

- Leitung Controlling/Produktion/Entwicklung/Verkauf/Marketing/Personal

- Führungskräfte aller Branchen und Bereiche

- Trainer, Coaches, Dozenten, Lehrer, Personalentwickler, Bildungsmanager



Hintergrund

Es sind besondere Fähigkeiten, die Erfolgspersönlichkeiten zu herausragenden Teamleadern machen. Bei den Leadership-Tagen erfahren Sie praxisnah, wie Sie die Voraussetzungen für Höchstleistungen schaffen und mit effizienten Führungswerkzeugen die Unternehmensziele Schritt für Schritt mit Hilfe Ihres Teams verwirklichen.

Die gezeigten Techniken haben eine sofortige und anhaltende Wirkung im Veränderungsprozess. Sie erhalten Tools und Techniken für die Praxis, mit denen Sie die Grundwerte und Leitgedanken des Unternehmens vermitteln und das Team auf Erfolgskurs bringen werden. Sie können die neuen Techniken sofort einsetzen und somit schnell Ihre Umsätze und Gewinne steigern.



Ihr Nutzen

1. Sie können selbstverantwortliche Mitarbeiter aufbauen.

2. Sie können Ihr Team durch unsichere Zeiten führen und verantwortungsvoll die Rolle »Dirigent des Orchesters« ausfüllen.

3. Sie können klare Zielvereinbarungen treffen und sich selbst durch gezieltes Delegieren entlasten.

4. Sie können die Kraft und Kreativität des Teams erwecken und das Wachstum beschleunigen.

5. Sie können Mitarbeiter besser inspirieren, begeistern und führen.



Die Leadership-Tage sind ein Baustein in der Ausbildung zum zertifizierten enerise®-Mental-Coach.



Inhalt

1. Die Zielorientierung festigen, den eigenen Willen kräftigen.

2. Führungstechniken: Delegieren, Kommunizieren, Unterstützen und Kontrollieren.

3. Visionsübertragung und Zielklarheit schaffen.

4. Entwickeln einer inneren Landkarte zur Führung.

5. Erkennen von Verbesserungspotenzialen im Team.

6. Die eigene Identität als Führungskraft entdecken und festigen.

7. Mitarbeiter motivieren um Veränderungen mitzugestalten.

8. In fünf Schritten Mitarbeiter coachen und aufbauen.

9. Schwierige Mitarbeiter »motivieren«

10. Tools, Tricks, Checklisten und Techniken zum Sofort-Transfer in Ihren Führungsalltag.



Veröffentlicht am: 11.12.2014