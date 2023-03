Leichte Pflege, edles Design

Norderstedt (lr/sv) Der erste Eindruck zählt – bei Geschäftspartnern und Kunden! Die Firma R. Suhr Innenausstatter verlegt seit nunmehr über 50 Jahren qualtitativ hochwertige Bodenbeläge.



Heute schleifen und ölen unsere Mitarbeiter teils das erste Mal die Massivholzböden, die mein Vater in den sechziger Jahren verlegt hat“, weiß der Raumausstatter- und Parkettlegermeister Rainer Suhr. „Danach sind die Parkettböden genauso pflegeleicht wie nach einer Versiegelung.“ Aufgrund der langen Haltbarkeit erleben gerade Landhausdielen eine richtige Renaissance. „Die Holzböden geben den Räumen eine ganz besondere, warme Stimmung und werten Büros und Besprechungsräume optisch auf“, so der Fachmann weiter. „Besonders die dunkleren Exoten, zum Beispiel Sucupira oder Lapacho, liegen nicht nur bei jungen Unternehmen im Trend. Sie sind teilweise doppelt so hart wie Eiche und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft.“ Als preisgünstige Alternative empfiehlt Parkettlegermeister Rainer Suhr den so genannten „Kunststoffdesignbelag“. Die Vorteile dabei: Es entsteht kein zusätzlicher Trittschall, keine elektrostatische Aufladung, Schüsselungen oder Fugenbildungen. Am 10. und 11. Oktober ist die Firma R. Suhr mit einem Stand auf der Norderstedter Herbstmesse vertreten und beantwortet alle Fragen rund um die kreativen Arbeiten an Immobilien.

www.suhr-raum.de



Foto:

Rainer Suhr und seine Mitarbeiter verlegen neue Böden, ohne den Arbeitsalltag der Unternehmen unnötig zu stören.

Veröffentlicht am: 29.09.2015