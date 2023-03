Lions Club spendet 500 Euro für „Grünes Klassenzimmer“

Norderstedt (em/mp) Bei strahlendem Sommerwetter konnte Peter Schmitt, als neuer Präsident von Lions Norderstedt Forst Rantzau, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b, deren Biologielehrerinnen Frau Pirke und Frau Krapffer sowie die Leiterin der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark am Grillplatz des Ossenmoorparks begrüßen.



Ebenfalls begrüßt wurden die Stadtpräsidentin Kathrin Oehme, Günther Döscher, Führungs-Team von Lions und Gudrun Harms, Vorstand Förderkreis Ossenmoorpark, sowie das „Maskottchen“ des Ossenmoorparks die Kräuterhexe Ute Otto. Peter Schmitt betonte in seiner Begrüßungsrede, dass es noch kein Jahr her sei, als er auf der Geburtstagsfeier die GO - Gemeinschaftschule Ossenmoorpark drei Wünsche äußerte. Einer davon galt dem Förderkreis Ossenmoorpark e.V., man wünschte sich die Kooperation mit dem Förderkreis schnell aufzunehmen. „Und genau das ist geschehen“, freut sich Peter Schmitt. „Und wie schnell! Allein in diesem Jahr erlebten 123 Schülerinnen und Schüler „Pädagogik für die Sinne“ in ihrem grünen Klassenzimmer.“



Im Namen des Lions Club Norderstedt Forst Rantzau konnte Peter Schmitt Frau Bustorf für die weiteren Projekte im Rahmen des „Grünen Klassenzimmer“ einen Scheck über 500 Euro überreichen. Danach übergab die Stadtpräsidentin an die Gewinner-Klasse, die von sechs teilnehmenden Klassen der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark die überzeugendste Kräuter- Dokumentation präsentierte, einen Gutschein über 50 Euro, der bei „Jannys Eis“ als Team-Gemeinschaftserlebnis einzulösen ist.

Veröffentlicht am: 28.07.2011