Logistikmodule für Service nach Maß

Norderstedt (mp/sk) „TSL Textil- Service und Logistik – unser Name ist unser Programm“, erklären die Geschäftsführer Hans H. R. Lüer und Martin Habermeier. „Wir stehen Ihnen sowohl bei definierten Einzelaufgaben wie auch bei der maßgeschneiderten Komplettlösung Ihrer Logistikaufgaben zur Seite und bieten Ihnen Leistungsmodule, unter denen Sie frei wählen und bedarfsorientiert entscheiden können.“



TSL Beschaffungslogistik sieht sich als Bindeglied zwischen Lieferanten und Kunden. Hans H. R. Lüer: „Unser Hauptstandort in Norderstedt bringt für Logistikaufgaben viele Vorteile. Durch eine hervorragende Infrastruktur mit kurzen Wegen zum Airport, Hafen und Autobahn A7 stehen wir nicht nur unseren Kunden im Norden schnell zur Verfügung.“ Hans H.R. Lüer ergänzt: „In unserem Hauptbetrieb stehen 15.000 Quadratmeter Hallenfläche, 9.000 Parkplätze und 14.000 Meter Trolleybahnen auf fünf Ebenen zur Verfügung. Weitere Kapazitäten in Hamburg und Kaltenkirchen können genutzt werden.“ Zusammen mit einem weltweiten Netzwerk aus zuverlässigen Kooperationspartnern können alle Kundenwünsche erfüllt werden.

Veröffentlicht am: 02.04.2012