Love it, change it or leave it!

Hamburg (jj) Erfolgreich Ziele umsetzen mit XING – Angelina Pego zeigt im Rahmen der „Business Friends Hamburg“ am 27. November, wie dies funktioniert.



Als Business-Coach bietet Angelina Pego unter dem Motto „Veränderung erleben“ zahlreiche Veranstaltungen zu den Themen „Life-Balance“, „Unternehmer der Zukunft“ sowie „Business Class Heroes“ an.



Angelina Pego hat sich auf Erfolg in Business und Balance für UnternehmerInnen und Fach- und Führungskräfte in KMU spezialisiert.

Im „Women Coaching“ geht es vorrangig um spezielle Aspekte, wie Frauen in Führungspositionen, Wiedereinstieg, sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Freiberufler, Inhaber und Geschäftsführer können sich die Beratung ihres Unternehmens über öffentliche Förderprogramme bis zu 80 % erstatten lassen.



www.angelina-pego.de

Veröffentlicht am: 23.07.2013