Maßkleidung mit Persönlichkeit

Norderstedt (mk/ab) Das Glück, als junger Mensch eine Zeit in Paris zu leben und dort die „Haute Couture“ zu erleben, war eine wegweisende Erfahrung für Birte Kowallik.



Es folgte die Ausbildung zur Maßschneiderin, aus der sie als Landessiegerin hervorging und im Anschluss in der Mode-Metropole Düsseldorf ihre Prüfung zur Maßschneidermeisterin ablegte. Nach der Leitung eines Ateliers folgte eine Zeit, in der Birte Kowallik als Bekleidungstechnikerin in ganz Europa und Asien tätig war. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung aus den Bereichen Handwerk, Textilindustrie und Textilhandel bringt sie nun diese Erfahrungen und ihre Leidenschaft seit Oktober 2013 in ihr eigenes Atelier, Caro Couture, in Norderstedt ein. Maßanfertigung von Damen- und Herrenmode, wunderschöne Braut- und Abendkleidung, exklusive Tagesmode sowie moderne Businessmode aus hochwertigen Stoffen, dazu Typberatung oder auch Styling – das sind die Angebote, die Birte Kowallik als Maßschneidermeisterin ihren Kunden macht. „Schauen Sie einfach in meinem Atelier vorbei oder vereinbaren Sie gerne einen Termin mit mir. Dann habe ich die Zeit für Ihre Wünsche“, so Birte Kowallik abschließend.



Foto: Birte Kowallik schneidert mit Liebe zum Detail persönliche Maßanfertigungen.

Veröffentlicht am: 27.03.2014