Maximaler Wohnwert mit optimaler Sicherheit

Elmshorn (em/ab) Fenster und Türen, Wintergärten und Terrassendächer. „Das Erscheinungsbild eines Hauses, sein Dach und das Mauerwerk bestimmen den Stil der Fenster und Türen“, sagt Stefan Wulff, Inhaber des Studios Fenster- & Türen Forum in Elmshorn. „Da gilt es, den Kunden eingehend zu beraten, wenn er sich entschieden hat, etwa seinen Altbau zu sanieren oder den Neubau zu planen. Sicherheitsbeschläge und Wärmedämmung sind heute eine Selbstverständlichkeit. Das Fenster- & und Türen Forum gibt Ihrem Haus ein Gesicht“.



Stefan Wulff ist staatlich geprüfter Holztechniker und freut sich besonders über anspruchsvolle Kunden. Dabei legt er größten Wert auf eine fachkundige Beratung und garantiert eine exzellente Qualität der Fenster- und Türelemente. „Wir, das sind die Fachkräfte in meinem fünfköpfigen Montageteam, arbeiten gewissenhaft und sehen auf die Einhaltung gegebener Termine“, so Stefan Wulff. „Nehmen Sie mich beim Wort!“.



Herr Wulff, was möchten Sie den Lesern über die Gründung Ihres Unternehmens berichten?

Mit dem Zertifikat des Holztechnikers sammelte ich zunächst Erfahrung als Objektleiter in einem großen Unternehmen im Bereich Fensterbau. Dafür bin ich sehr dankbar. Diese Praxis ist die Grundlage für mein Unternehmen, das ich 1998 in Elmshorn gegründet habe.



Wie viele Mitarbeiter gehören Ihrem Team an und bilden Sie auch aus?

Meine fünf Mitarbeiter sind die Säulen für die Ausführung meiner Beratungstätigkeit. Sie sind es, auf die ich mich bei der Montage verlassen kann. Eine umsichtige Mitarbeiterin unterstützt mich tatkräftig im Büro. Während der Sommermonate benötige ich Unterstützung und stelle meist zwei weitere Leute ein. Ausgebildet haben wir bislang nicht aber die Ausbildungserlaubnis liegt mir vor.



In welchen Bereichen liegen die Hauptaufgaben Ihres Unternehmens?

Ob die Ausführung der Fensterund Türelemente, die Einbruchsicherung von Terrassendächern sowie Wintergärten oder der Insekten- und Sonnenschutz zu unserer Aufgabe wird, wir legen größten Wert auf eine eingehende Beratung. Dabei spielen die Qualität und das Preisleistungsverhältnis eine große Rolle. Unsere Angebote sind alle transparent.



Welches ist die Zielgruppe, die Sie mit Ihren Leistungen ansprechen möchten?

Privatkunden. Eine persönliche Beratung über den Austausch von Fenstern und Türen oder über eine Sanierung macht einfach mehr Spaß. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Hausverwaltungen in Hamburg und Elmshorn hat sich ebenfalls ein persönliches Verhältniss mit den Objektleitern entwickelt. Das ist gut so.



Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen? Wie heben Sie sich von den anderen ab?

Die Zufriedenheit unserer Kunden! Wir arbeiten ohne Subunternehmer. Das ist eine Gewähr dafür, dass wir Termine einhalten. Die Qualität unserer Produkte spricht für sich und genügt höchsten Ansprüchen.



Sind Sie zufrieden mit Ihrer aktuellen Situation?

Ja, ich bin sehr zufrieden. Die vielen Mund-zu-Mund-Empfehlungen sprechen für sich. Der Umsatz wächst.



Gibt es im Internet Konkurrenz?

Ich glaube nicht. Es fehlen dem Laien zum Beispiel das unerlässliche Beratungsgespräch, das exakte Aufmaß und der fachmännische Einbau. Das kann sich für den Laien als sehr abenteuerlich gestalten. Und wer ist dann zuständig für Produktfehler oder gar Folgeschäden? Ein fachgerechter Einbau ist unerlässlich, schon allein im Hinblick auf Schimmelbildung. Kennt der Laie den Wärmewert in Verbindung mit der Fassade?



Was halten Sie denn von Ihrem Standort?

Elmshorn ist für uns optimal. Hier achtet man noch ganz besonders auf Beratung und Qualität! Wir ziehen auch Kunden aus dem Umland zu uns. Nach Hamburg ist es nur ein Katzensprung.



Wenn Sie auf die Jahre Ihrer Geschäftstätigkeit zurückblicken, gibt es da etwas, das Sie gerne anders gemacht hätten?

Nein. Das stetige Wachstum meines kleinen Unternehmens zeigt mir, dass ich wohl alles richtig gemacht habe. Mir macht meine Arbeit Spaß und das kommt bei den Kunden gut an. Glück hatte ich auch mit dieser Immobilie für mein Studio. Sehen sie selbst!



Und nun abschließend die letzte Frage an Sie: Würden Sie den Lesern Ihren persönlichen Wunsch mitteilen?

Gesundheit für meine Familie und mich stehen ganz oben. Und unter meinen Mitmenschen würde ich mir mehr Zufriedenheit und Dankbarkeit dafür wünschen wenn sie ein Dach über dem Kopf haben und einen vollen Kühlschrank.



Foto: Ob Beratung, Lieferung, Montage oder Wartung und Reparatur von Bauelementen – Stefan Wulff, Inhaber vom Fenster- & Türen Forum und seine Mitarbeiter beraten ihre Kunden gerne und kompetent.

Veröffentlicht am: 29.05.2013