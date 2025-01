Veröffentlicht am 08.01.2025

Norderstedt (em) Die dänische BMW- und MINI-Händlerkette May & Olde erweitert ihre Aktivitäten durch die Übernahme der BMW- und MINI-Händlergruppe STADAC, um ihre Marktposition in Deutschland weiter zu stärken und den Zugang zum regionalen Markt zu erhöhen. Damit wird die dänische Nic. Christiansen Gruppe nach der Übernahme am 1. März 2025 über insgesamt 18 BMW-Händlerstandorte in Dänemark und Deutschland verfügen.

Die dänische Mobilitätsgruppe Nic. Christiansen Gruppe setzt ihre Expansion auf dem deutschen Markt mit der Übernahme der deutschen BMW- und MINI-Händlergruppe STADAC fort. Vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamtes, wird STADAC ab dem 1. März 2025 Teil der May & Olde GmbH, welche ebenfalls BMW, MINI und ALPINA vertreibt. Konkret bedeutet dies, dass alle fünf STADAC-Standorte in Ahrensburg, Norderstedt, Buchholz, Buxtehude und Stade künftig unter dem Dach der Nic. Christiansen Gruppe und May & Olde fortgeführt werden.

Christian Rönsch, Geschäftsführer von May & Olde, bezeichnet die Übernahme als eine Stärkung der Position von May & Olde als einer der 50 größten BMW-Händler Deutschlands:

„Unser klares Ziel für May & Olde war es schon immer, die Händlerkette weiter auszubauen und damit unsere Position auf dem deutschen Markt zu stärken. Mit der Integration der fünf STADAC-Standorte gewinnen wir über 100 Jahre wertvolle Branchenerfahrung, 196 hochqualifizierte Mitarbeiter, sowie ein tiefes Verständnis zu regionalen Marktanforderungen und etablierten Kundenbeziehungen. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz in Schleswig-Holstein, Niedersachen und im Hamburger Raum weiter aus“, erklärt Christian Rönsch.

Dänische Werte und deutsche Präzision

Durch die Übernahme stärkt die May & Olde Händlerkette ihre Position in Norddeutschland und gleichzeitig intensiviert die dänische Nic. Christiansen Gruppe ihre Zusammenarbeit mit BMW und den Ausbau des deutschen Marktes. Darüber freut sich Søren Vinderslev, Geschäftsführer von NCG Retail:

„Der Eintritt der Nic. Christiansen Gruppe in den deutschen Markt ist Teil einer ehrgeizigen Wachstumsstrategie. May & Olde war eine großartige Ergänzung für unser Geschäft und wir freuen uns, dass wir durch die Übernahme von STADAC unsere enge Zusammenarbeit mit BMW weiter festigen können. Mit dieser Expansion verfügt die Nic. Christiansen Gruppe nun über 18 BMW-Händlerstandorte in Dänemark und Deutschland, was uns außerordentlich zufriedenstellt“, erklärt Søren Vinderslev.

Auch bei STADAC zeigt sich der Gründer Werner Leuchtenberger zufrieden darüber, dass die Übernahme der fünf STADAC Standorte in Niedersachsen und Schleswig-Holstein von einem weiteren Familienunternehmen durch die Nic. Christiansen Gruppe erfolgt. „Auch für unsere Mitarbeiter und Kunden sehen wir die Werte, die ein Familienunternehmen mitbringt, weiter fortgesetzt.“