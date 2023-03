Mehr Aufträge auf breiter Front

Frankfurt, 12. Januar 2016 – Im November 2015 übertraf der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau sein Vorjahresniveau preisbereinigt um 6 Prozent. Das Wachstum kam sowohl aus dem Inland (plus 9 Prozent) als auch aus dem Ausland (plus 4 Prozent). „Besonders erfreulich ist, dass die Nachfrage aus den Nicht-Euro-Ländern - plus 4 Prozent - im November mit dem Zuwachs der gesamten Auslandsorders mithalten konnte“, sagte der VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers.



Im Drei-Monats-Vergleich blieb der Auftragseingang noch im Minus, dieses fiel allerdings geringer aus als in der Vorperiode. Von September bis November 2015 lagen die Auftragseingänge um real 2 Prozent unter ihrem Vorjahreswert, von August bis Oktober 2015 hatte das Minus noch 6 Prozent betragen. In der aktuellen Drei-Monats-Periode kamen die Impulse insbesondere aus den Euro-Ländern (plus 14 Prozent), auch die Inlandsbestellungen legten um 2 Prozent zu. Das gesamte Ausland wies von September bis November 2015 dagegen einen Orderrückgang im um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf.

Veröffentlicht am: 12.01.2016