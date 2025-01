Veröffentlicht am 17.01.2025

Kiel (em) Um das gemeinsame Portfolio auszubauen, Synergien zu nutzen und künftig mehr Bildung aus einer Hand anzubieten, wird die Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe GmbH (AGS), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, zum 1. April 2025 mit der Wirtschaftsakademie verschmelzen.

Die bestehenden Standorte Itzehoe, Lübeck und Bad Segeberg mit ihren staatlich anerkannten Gesundheitsfachschulen für Pflege (Itzehoe), Ergotherapie (Lübeck und Bad Segeberg) sowie Podologie (Lübeck) werden unverändert unter der Marke AGS fortgeführt. Deutlich ausgebaut werden sollen Qualifizierungen im Gesundheits- und Sozialbereich unter anderem in Elmshorn, wo bereits erste Angebote platziert wurden.

Bereits seit 1987 ist die AGS mit Aus- und Weiterbildungen am Hauptsitz Itzehoe aktiv. Daran soll sich auch künftig nichts ändern, so Kay Kornatzki, Geschäftsführer der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein und Gesellschafter der AGS: „Wir möchten nicht nur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuge des Betriebsübergangs im Unternehmen halten, sondern auch die Angebotsvielfalt an den bestehenden Standorten ausbauen.“ Kornatzki weiter: „Wir sehen darüber hinaus große Potentiale beispielsweise in Elmshorn, die wir als ein gemeinsames Unternehmen heben wollen.“

Seinen Dank sprach Kornatzki dem bisherigen AGS-Geschäftsführer Jörg Zimmermann aus, der seit Ende 2019 die Geschicke der AGS operativ verantwortet hat und sich im Zuge der Umstrukturierung neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Unternehmensverbundes stellen wird.

„Wir bedanken uns bei Jörg Zimmermannn für seinen engagierten Einsatz in den vergangenen Jahren, die AGS auch bei unruhigem Fahrwasser stets sicher zu geleiten. Ob bei der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung, dem Sicherstellen der Lehrtätigkeit in der Corona-Pandemie oder dem Aufbau von Bad Segeberg als neuen Schulstandort der Ergotherapie hatte er immer das Wohl der Beschäftigten als auch die wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung der AGS im Blick.“ Den Prozess der Verschmelzung wird Heike Joecks-Bock, zweite Geschäftsführerin der AGS und Geschäftsleitung Berufliche Bildung der Wirtschaftsakademie, begleiten.

Auch mit der Fusion der beiden Gesellschaften wird der Name der AGS weiter präsent bleiben. Kay Kornatzki: „Die Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe ist geschätzter Partner der Sozial- und Gesundheitswirtschaft in Schleswig-Holstein und Hamburg. Daher werden wir die Aktivitäten der AGS auch unter diesem Namen als eigenen Bereich in der Wirtschaftsakademie fortsetzen und ausbauen.“ Kein Präzedenzfall für die Wirtschaftsakademie, so Kornatzki, denn auch die Duale Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) sei integraler Bestandteil der Wirtschaftsakademie und zugleich unter eigenem Namen aktiv.