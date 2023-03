Mehr Effizienz durch Online-Büro

Neumünster (cs) Mit 150 Mitarbeitern in Schleswig-Holstein und Berlin steht die ttp AG Steuerberatungsgesellschaft ihren Mandanten in allen Steuerangelegenheiten, aber auch in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Unternehmens- und Rechtsberatung erfolgreich zur Seite.



Zur Vereinfachung der Finanzbuchhaltung beim Mandanten bietet die ttp AG das neue Online-Büro an. „Das Online-Büro ist schnell und einfach umzusetzen und bietet den Mandanten eine Zeit- und Kostenersparnis durch die Vermeidung von doppelter Arbeit“, so Kathleen Krüger, die für die Umsetzung des Online-Büros beim Mandanten verantwortlich ist. Alle Belege werden digitalisiert und dem Online-Büro übermittelt. Dabei bleiben die Belege für einen perfekten Überblick jederzeit für beide Seiten verfügbar.



So lässt sich die Finanzbuchhaltung und der Zahlungsverkehr auf einfache Art optimieren. Für umfassende Informationen bietet die ttp AG einen Vortragsabend am 25. Mai in Neumünster an. Dabei wird das ttp Online-Büro im Echtbetrieb vorgestellt. Alle Veranstaltungsteilnehmer profitieren durch einen kostenlosen Finanzbuchhaltungs- Check. Dabei prüfen die Fachleute von der ttp AG vor Ort, ob die Umstellung auf das Online-Büro für den jeweiligen Betrieb sinnvoll ist. Für weitere Informationen stehen Niederlassungsleiter und Vorstandsmitglied Tjark-Ture Dierks und sein Team gerne zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 11.05.2011