Mehr Umsatz nach dem Motto „Wer gibt, gewinnt“

Rellingen (em) Jeden Mittwoch frühmorgens um Viertel vor Sieben kommt eine Gruppe von Unternehmern, Männern und Frauen, zum gemeinsamen Frühstück im Hotel Restaurant Krupunder- Park in Rellingen zusammen. Ihr Ziel: gemeinsame Geschäfte anbahnen und mehr Umsatz für alle erwirtschaften. Vor ca. zwei Jahren traf sich die Runde zum ersten Mal.



Seitdem generierten die Unternehmer aus den unterschiedlichsten Branchen mehr als 1,1 Mio Euro Umsatz beim Frühstücken, immer getreu dem Motto „Wer gibt, gewinnt.“ „Wir machen Umsatz, während andere noch schlafen“, sagt Lars Schapke, der Chapter-Direktor der Unternehmerrunde, die sich BNI Chapter Pinnau nennt.



Regelmäßiges Treffen morgens um 6.45 Uhr

Frühmorgens frühstücken die Unternehmer einmal in der Woche gemeinsam und bahnen gleichzeitig neue Geschäfte an. Dabei sitzt von unterschiedlichen Branchen je ein Vertreter mit am Tisch und präsentiert sein Unternehmen und seine Produkte in 60 Sekunden. Die Palette der Branchen ist breit, die vom Steuerberater über den Rechtsanwalt und Persönlichkeitstrainer bis hin zum Handwerker und Heilpraktiker reicht. Es geht darum, die eigenen Fähigkeiten und Dienstleistungen zu präsentieren und miteinander ins Geschäft zu kommen. Mehr Umsatz für alle ist das Ergebnis. „Solche Erfolge kommen nicht von allein“, erklärt Wilfried Kohrs, der die Idee „BNI“ dieses internationalen Unternehmernetzwerkes für Geschäftsempfehlungen vor fast drei Jahren in diese Region brachte. Das gemeinsame Frühstück ist straff durchstrukturiert und beginnt mit einer 60 Sekunden Vorstellung eines jeden Teilnehmers. Es folgen Präsentationen über neue Produkte, Informationen über Schulungen, eine „Realitätsprüfung“, der Nachfrage, ob ein Kontakt wirklich entstanden ist und was aus dem Auftrag geworden ist und eben die Vermittlung von Geschäften. Die Abkürzung BNI steht für Business Network International. Bei diesem professionellen Unternehmernetzwerk geht es ausschließlich um Geschäftsempfehlungen, die Aufträge nach sich ziehen. Der wichtigste Gedanke des Netzwerkes ist die Umsatzsteigerung nach dem BNI-Prinzip: Wer gibt, gewinnt“, erklärt BNI Direktor Wilfried Kohrs. International hat sich diese Idee aus den USA heute bereits in 46 Ländern durchgesetzt und gilt als erfolgreichste Organisation für Empfehlungsmarketing. Mehr als 130.000 Mitglieder und 6.200 Chapter weltweit belegen den Erfolg der Idee. Das besondere am BNI: Je Branche ist nur ein Unternehmen vertreten. Zum Führungsteam gehören ein Chapter Direktor, ein Mitgliederkoordinator und ein Schatzmeister. Nach sechs Monaten wird gewechselt, so dass jeder eine Aufgabe übernehmen kann.



Freie Plätze im Chapter Pinnau

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 150 Euro netto. In der Mitgliedschaftsgebühr von insgesamt 780 Euro netto jährlich sind Seminare und Trainings für Empfehlungsmarketing, Präsentationstraining und weitere enthalten. „Wir nehmen gerne noch neue Mitglieder auf“, sagt Lars Schapke. Das Chapter Pinnau bietet noch freie Plätze für Immobilienmakler, Autohäuser, Anbieter für Arbeitssicherheit und Bürotechnik, Bauunternehmer, Maler, Metallbauer, Tischler und viele andere. Interessenten können sich direkt an Lars Schapke wenden und sich für einen unverbindlichen Besuch der Frühstücksrunde anmelden, unter Telefon 04101 / 55 53 oder per EMail an: lars.schapke@schapke.com. Mehr Informationen auch Online unter www.bni-bremen.com.

Veröffentlicht am: 04.05.2012