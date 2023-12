Veröffentlicht am 15.12.2023

Kreis Segeberg (em) . Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist es nun soweit gewesen: die neue Mehrzweckhalle auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Bad Segeberg konnte offiziell mit einer Feier eingeweiht werden. Das Siebeneinhalb-Millionen-Euro-Projekt am Standort des ehemaligen Hausmeisterhauses setzt neue Maßstäbe in puncto moderner Städtebau.

Mit seinen schräg gestellten Außenwänden und der besonderen metallischen Oberfläche fügt sich das Gebäude sehr gut in sein Umfeld ein. Zwischen Neubau und Bestandsgebäude ist ein gläserner Verbindungsgang entstanden. Der gläserne Unterbau des Gartengeschosses lässt den Baukörper aussehen, als würde er schweben. Insgesamt beträgt die Nettoraumfläche des Mehrzweckgebäudes rund 1.755 Quadratmeter. Es ist an das bestehende Fernwärmenetz angebunden und zudem mit einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.

„Das neue Mehrzweckgebäude macht das BBZ sehr sichtbar und zeigt darüber hinaus Wertschätzung für die Schüler*innen und Lehrkräfte“: Das sagte der Landrat beim Richtfest im Mai 2021. Sein Dank galt und gilt daher den Kreispolitiker*innen, die den aus seiner Sicht mutigen Weg mitgegangen sind und die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt haben. „Denn mit einer solchen Entscheidung zu solch einer Architektur kann man auch anecken.“ Nach einer Bedarfsermittlung des BBZ hatte die Kreispolitik dem Großprojekt grünes Licht erteilt.

In der 270 Quadratmeter großen Aula können bis zu 370 Menschen sitzen. Sie soll für (schulische) Veranstaltungen wie Zeugnisausgaben, Elternabende, Konzerte, Theater etc. genutzt werden. In dem zweigeschossigen Gebäude befindet sich zudem eine große Pausenhalle mit Kiosk für den Aufenthalt der Schüler*innen in der kalten Jahreszeit. Es gibt drei Klassenräume für je 30 Schüler*innen, fünf Büros inklusive einer kleinen Teeküche, einen teilbaren Besprechungsraum, Sanitäranlagen und eine Garderobe für die Aula. Pausenhalle und Aula können mit einer mobilen Trennwand unterteilt oder als ein großer Raum genutzt werden.