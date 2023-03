Mind-Walk ohne Business-Talk

29.06.2015 | 18:00 Uhr | Seevetal, Parkplatz An der Wassermühle | An der Seeve, 21220 Seevetal



Seevetal, Parkplatz An der Wassermühle (em) Beim Mind-Walk geht es nicht um Businesskontakte und -themen.



Es geht um Sie. Um Ihren Kopf.



Um das, was Sie eigentlich schon längst mal tun wollten.



Micro- Sabbatical.



Entschleunigungs- u. Achtsamkeitstraining



Nutzen sie das Draussen-Sein, die Geräusche und Düfte der Wiesen und Wälder im Süden Hamburgs.



Beschäftigen Sie sich mit sich selbst und mit anderen.



Kommen Sie auf neue Gedanken. Spinnen Sie an Ideen.



Sie können mit andern reden. Müssen sie aber nicht.

Achtung! Risiken und Nebenwirkungen!



Fremde Düfte. Ungewohnte Geräusche. Regen. Wolken. Sonne. Lust auf mehr. Entspannung.



Kreativ unterstützt und geleitet werden sie von Deed Knerr und seinem Team

max. 10 Teilnehmer, Ukstbeitrag € 20,00

Treffen: Parkplatz An der Wassermühle, 21220 Seevetal

Kontakt: Deed Knerr 04185/708678 kontakt@heyokainstitut.de





Veröffentlicht am: 04.06.2015