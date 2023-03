„Mit uns kommen Sie schnell ans Ziel“

Rellingen (sw) „Wir schaffen neue Wege!“ – getreu diesem Motto handeln die rund 40 Mitarbeiter der SKS-Straßenbau GmbH, damit die Kunden immer und überall gut unterwegs sind.



„Wir fühlen uns jetzt und in Zukunft dazu verpflichtet, erfolgreich für unsere Auftraggeber zu arbeiten“, so Matthias Köster, der seit 2007 Geschäftsführer und Inhaber der SKS-Straßenbau GmbH ist. „Zu unseren Auftraggebern gehören sowohl Städte und Gemeinden als auch Genossenschaften, Verwaltungsgesellschaften und Bauträger. Unser firmeneigener Fuhr- und Maschinenpark deckt in Anzahl, Qualität und Ausstattung das gesamte Leistungsprofil des Betriebes ab.“



Von Steinsetzarbeiten und ausgefallener Pflasterung mit edelsten Natursteinen über Asphaltierung bis hin zur Grundstücksentwässerung – die SKS-Straßenbau GmbH bietet sämtliche Leistungen als Komplettleistung an. Alle Arbeiten werden selbstverständlich von eigenem Fachpersonal termingenau durchgeführt. „Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Arbeit“, so Matthias Köster. „Wir helfen Ihnen bei der professionellen Umsetzung.“



Foto oben: Geschäftsführer der SKS-Straßenbau GmbH Matthias Köster steht Kunden für Fragen gerne zur Verfügung.



Foto unten: Fachlich ausgebildete und engagierte Mitarbeiter garantieren ein hohes Maß an Qualität.

Veröffentlicht am: 25.07.2012