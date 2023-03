Miteinander  voneinander lernen & Umsätze steigern

Hamburg (md/ng) Bei den wöchentlich stattfindenden Treffen des NordExperten e.V. werden persönliche Beziehungen zwischen den Mitgliedern auf- und ausgebaut. Dabei geht es nicht nur darum, mehr Umsatz durch geschäftliche Empfehlungen zu generieren, sondern ebenso um die persönliche Weiterentwicklung jedes einzelnen Mitgliedes.



„Seminarbausteine zur persönlichen Weiterentwicklung sowie Experten-Tipps der Mitglieder sollen Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen vermitteln sowie Rhetorik und Präsentationsfähigkeit trainieren“, erklärt Thorsten Uebler, Präsident des NordExperten e.V. In den acht Wochen nach der Gründung, am 1. August 2012, sind bereits sechs weitere Experten den NordExperten beigetreten. Es geht dem Verein nicht um Wachstum um jeden Preis. Die Mitglieder müssen von ihren Werten, Visionen und Leitbildern zueinander passen. Netzwerker sind gefragt, die neben einer guten fachlichen Arbeit auch über den Tellerrand hinausschauen und die anderen Mitglieder ihren Kunden empfehlen.



„Wir haben bewusst die Anzahl der Gäste, die an unseren wöchentlichen Veranstaltungen teilnehmen können, auf fünf begrenzt. Nur so können wir auch unseren Gästen den Rahmen einräumen, den sie verdienen“, so Harald Uebler, Sprecher der Gästebetreuer. „Wir wollen zunächst den Menschen kennenlernen – und dann seine fachliche Kompetenz. Beides muss zu uns passen.“ Die regelmäßigen Treffen, die strukturierten Abläufe auf den Veranstaltungen und die persönliche Bereicherung an Wissen und Erkenntnissen ist es, was die Nord-Experten „zusammenschweißt“. Es geht darum, eine persönliche Basis untereinander zu finden, sich zu vertrauen, um dann gemeinsam in Kundenprojekte zu gehen beziehungsweise Empfehlungen auszusprechen. Die Unternehmerinnen und Unternehmer der unterschiedlichsten Branchen haben ein gemeinsames Ziel: Miteinander – voneinander lernen und Umsätze steigern.



„Wenn Sie Lust haben, Teil eines regionalen Netzwerkes zu werden, informieren Sie sich auf www.nordexperten. de und reservieren Sie sich einen Platz bei einem unserer nächsten Treffen.“ Die NordExperten freuen sich auf Gleichgesinnte. Das Unternehmernetzwerk für Unternehmen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen trifft sich jeden Mittwoch um 7.45 Uhr im Hotel Krupunder Park in Halstenbek.

Veröffentlicht am: 05.11.2012