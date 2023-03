Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl

Norderstedt (sk) Der Einladung zur Mitgliederversammlung des BDS Nord am Mittwoch, 14. Mai, in den blauen Turm der Nordport Towers in Norderstedt waren zahlreiche Mitglieder gefolgt. Der interessante Vortrag von Kay Brahmst von BRUHN IMMOBILIEN MANAGEMENT GMBH mit dem Thema „Einkaufen und Wohnen am Trapenufer“ gab Einblicke in das Projekt „Schmuggelstieg-Center“, das mit 43 Mietwohnungen in unterschiedlicher Größe, 7 Ladenflächen, Büroräumen und ca. 120 Parkplätzen eine Bereicherung für Norderstedt darstellt.



Nachdem die 1. Vorsitzende des BDS Nord, Birgit Wieczorek, die Beschlussfähigkeit der Mietgliederversammlung festgestellt hatte wurde die Vorstandswahl durch den Wahlleiter Rechtsanwalt Herwig Haustein durchgeführt. Nach Ausscheiden des 2. Vorsitzenden Dr. Claus Frankenstein übernimmt Reinhard Schuh das Amt und freut sich zukünftig den BDS Nord aktiv zu begleiten.



Großes Vertrauen

Als Beisitzer für den ausgeschiedenen Florian Hayko wurde Vagharshak Lalayan gewählt, der sich für das entgegengebrachte Vertrauen bedankte. Die Beisitzer Peter Lau (abwesend durch Birgit Wieczorek vertreten), Anne-Katrin Paggel, Jens Meyer und Ralph Schmieder nahmen die Wiederwahl an. Nach der Vorstellung des Kassenberichts 2013 und Haushaltsplan 2014 durch Ralph Schmieder, konnte nach Entlastung des Vorstandes und des Kassenprüfers der offizielle Teil der Veranstaltung beendet werden und gab in lockerer Atmosphäre die Zeit zum Netzwerken.

Veröffentlicht am: 18.06.2014