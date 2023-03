Monitoring für Gewerbeflächen-Konzept A7-Süd

Bad Segeberg (kf/tk) Ein grundlegendes Gewerbeflächenkonzept, welches die örtlichen und überörtlichen Standorte im Kreis Segeberg kennzeichnet und nach Kriterien voneinander unterscheidet, wurde von der WKS mbH in Kooperation mit der CIMA GmbH (Lübeck) im Herbst 2015 vorgestellt. Aktuell geht es darum, die bisher zusätzlich verbrauchten Gewerbeflächen, aktuelle Anfragen und weitere Flächenausweisungen im Kreis Segeberg selbst und in darüber hinaus angrenzenden Bereichen gemeinsam auf dem jeweiligen aktuellen Stand zu halten.



Zu diesem Zweck wurde von Seiten der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft ein digitalisierter Fragebogen auf Basis des bestehenden Gewerbeflächenkonzeptes entwickelt, der die wesentlichen Aspekte der aktuellen Entwicklungen und Vorgänge umfasst. Um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und eine standardisierte Abfrage abzustimmen, wurde ein „Runder Tisch“ mit allen Beteiligten im Frühjahr einberufen um sich die weitere Vorgehensweise und die jeweiligen Zeitabstände der Erhebung zu verständigen. Ein wesentliches Ergebnis ist der wechselnde Rhythmus zwischen einer grundlegenden Abfrage über den Fragebogen, zu bisher abgegebenen und versiegelten Flächen (alle zwei Jahre) und einem jährlichen Treffen zwecks regelmäßigem Informationsaustausch innerhalb der Region, um sich einen Überblick bzw. Abgleich über bisherige Entwicklungen und der aus dem Jahr 2015 stammenden Prognose zu verschaffen. Neben der Vorgehensweise im Gewerbeflächenkonzept wurde ein Fachvortrag über mögliche Planungen bezüglich der ehemaligen Kaserne in Boostedt gehalten. Hier wurden einige Aspekte vertiefend vorgestellt.

Veröffentlicht am: 16.05.2017