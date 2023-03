Neue Lagerstätte für Gefahrgut und chemische Stoffe

Kaltenkirchen (em/mp) Im Juni hat die Interturbine Unternehmensgruppe in Kaltenkirchen die Einweihung ihres Neubaus gefeiert. Es handelt sich hierbei um eine Gebäudeerweiterung von rund 3.000 Quadratmetern.



Im Kisdorfer Weg ist ein top-modernes Lagergebäude mit allen Sicherheitseinrichtungen entstanden. Hierzu gehören Blitzschutz, Löschwasseranlagen, Be- und Entlüftungsanlagen, ein Notstromaggregat, eine säurefeste, antistatische Bodenbeschichtung und vieles mehr. Alle Einrichtungen sind auf dem neuesten Stand der Technik. Im 1.600 qm großen Gefahrstofflager können vier verschiedene Gefahrstoffklassen in individuellen Lagerabteilen - von entzündlich und wassergefährdend bis leicht entflammbar - gelagert werden. Hier wurde besonderen Wert auf ein Höchstmaß an Sicherheit und Umweltschutz gelegt. Für Kaltenkirchen ist dieser Stand der Technik einzigartig und auch in der näheren Umgebung ist ein solches Lager mit vergleichbaren Einrichtungen wohl nur selten zu sehen. Die Interturbine Unternehmensgruppe investiert an ihrem Hauptsitz in Kaltenkirchen rund 4,5 Millionen Euro in die weitere Zukunft. Hierdurch werden Arbeitsplätze gesichert und neue hinzu geschaffen. Auch Kaltenkirchen kann als Stadt hiervon profitieren.



„Wir sind stolz und freuen uns sehr, mit unserem Erweiterungsbau Maßstäbe zu setzen und etwas ganz Besonderes geschaffen zu haben, was der gesamten weltweiten Interturbine Gruppe dient“, sagt Burckhard Schneider, Präsident und CEO der Interturbine Unternehmensgruppe. „So können wir zukünftig weiter wettbewerbsfähig bleiben, Verfügbarkeit sichern und auf die Bedürfnisse unserer Kunden schnell und flexibel reagieren.“ Die Interturbine Group of Companies ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit 520 Mitarbeitern, bündelt Kompetenzen in der Luftfahrt sowie High-Tech Industrie und bietet seit 1990 ihren Kunden Dienstleistungen und Services aus einer Hand an: So versorgt die Interturbine Aviation Logistics GmbH die Luftfahrt- und High-Tech Industrie mit den verschiedensten Ersatzteilen und Wartungsmaterialien. Weltweite Transportdienstleistungen werden von der Interturbine Transport Service GmbH angeboten. Auch Gefahrguttransporte und Lagermanagement gehören zu den Dienstleistungen der Spedition. Die Interturbine Technologies GmbH ist ein Herstellungsbetrieb, fertigt Flugzeugteile aus Metallen und veredelt einzelne Materialien wie Metall und Kunststoff. Weiterhin führt das Unternehmen Wartungs-, Kalibrierungs- und Servicearbeiten durch.



Die Interturbine-MES GmbH ist spezialisiert auf umfassende Systemlösungen im Bereich der Steuerungssysteme und Energieverteilung. Mit seinen Lösungen trägt das Unternehmen dazu bei, dass elektrische und thermische Energie sicher und effizient produziert und verteilt werden kann. Die Interstaff GmbH ist ein Personaldienstleistungsunternehmen und agiert u.a. als externe Personalabteilung für kleine und mittelständische Unternehmen. Abgerundet wird das Leistungsspektrum der Interturbine Unternehmensgruppe von der Lufthansa Technik Intercoat GmbH, die hochwertige Reparaturen von Triebwerkseinzelteilen durchführt.

Veröffentlicht am: 28.07.2011