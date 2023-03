Neue Logistikbroschüre erhältlich

Norderstedt (em) Unter dem Titel „Zukunft. Logistik.“ hat die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein erstmals gebündelt ihre Studien- und Bildungsgänge rund um das Thema Logistik in einer Broschüre zusammengestellt, die ab sofort kostenlos in Norderstedt erhältlich ist.



„Nicht nur in der Logistikbranche selbst sind Fachkräfte mit passgenauem Know-how gefragt, auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen ist das Fachwissen um logistische Prozesse von entscheidender Bedeutung geworden“, erläutert Dr. Detlef Reeker, Geschäftsführer der Wirtschaftsakademie Schleswig- Holstein.



Entsprechend breit gefächert seien die Anforderungen der Unternehmen, denen man mit unterschiedlich ausgerichteten Bildungsgängen Rechnung trage, so Reeker zum Logistikkatalog.

Daher finden sich dort neben Weiterbildungen beispielsweise in Norderstedt, Glinde oder Lübeck mit IHK-Abschluss, Zertifikatslehrgängen und kompakten Außenwirtschaftstrainings auch Informationen zum dualen Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit Logistikschwerpunkt in Lübeck. Ab Wintersemester 2012 kann an der Berufsakademie der Wirtschaftsakademie erstmals ein auf Logistik zugeschnittenes Bachelor-Studium mit einer betrieblichen Ausbildung kombiniert werden. Abgerundet wird der Themenkatalog durch das Angebot der ebenfalls akademieeigenen Fachschule für Betriebswirtschaft, die bereits seit dem vergangenen Jahr eine Logistik- Spezialisierung in Lübeck vorhält.



Die Broschüre liegt kostenlos bei der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, Heidbergstraße 100 in Norderstedt bereit und kann telefonisch unter 040 / 52 56 00 06 ebenfalls kostenfrei angefordert werden. Unter www.wak-sh.de steht das Logistikangebot zusätzlich zum Download zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 21.12.2011