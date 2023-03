„Neue Möglichkeiten Schaffen“

Trotz eines stabilen Arbeitsmarktes ist es in den vergangenen Jahren nur begrenzt gelungen, verfestigte Arbeitslosigkeit aufzulösen. Im Jobcenter Neumünster sind zur-zeit 1.672 langzeitarbeitslose Männer und Frauen gemeldet.



Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Neumünster, Herrn Dr. Olaf Tauras, möchte das Jobcenter ein „soziales Bündnis“ mit Arbeitgebern aus und um Neumünster schließen, um langzeitarbeitslosen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Neumünster eine Chance zu geben und sie nachhaltig in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren.



Unter dem Motto

„Arbeiten und Leben in Neumünster – Arbeitgeber in und um Neumünster für Neumünster“



werden interessierte Arbeitgeber über die Fördermöglichkeiten des Programms in-formiert und erhalten auf Wunsch eine auf die Bedürfnisse des Betriebes zugeschnit-tene Bewerberauswahl. Eine Erprobung im Rahmen eines Betriebspraktikums sowie zusätzliche Qualifizierungsangebote sind jederzeit möglich. Eine nachgehende Bera-tung und Begleitung des Arbeitgebers nach der Einstellung ist ebenfalls Teil der Dienstleistung des Jobcenters.



Im Jobcenter wird das Programm vom Betriebsakquisiteur Andreas Pellner und dem Coach Erwin Srugies umgesetzt. Beide stehen ab sofort als Ansprechpartner zur Verfügung.



Ergänzend werden für Arbeitgeber auf Wunsch natürlich auch weiterhin die Beratung durch die Beschäftigungsoffensive des Jobcenters und den gemeinsamen Arbeitge-ber-Service angeboten. Somit bestehen insgesamt drei kostenfreie Angebote, eine Stelle zu besetzen.



In Kooperation mit FEK MED Krankenhaus-Service GmbH, Neumünster konnten be-reits zwei Personen in Arbeit vermittelt werden. Das Programm wird unterstützt von der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, dem Unternehmensverband Mittelholstein e.V., der Industrie- und Handelskammer zu Kiel und der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH.



Die Fördermöglichkeiten und Voraussetzungen können der Anlage entnommen wer-den.

Veröffentlicht am: 20.08.2015