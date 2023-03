Neues Jahr bringt neues Glück!

Norderstedt (em/sw) Das neue Jahr liegt vor Ihnen, welche guten Vorsätze haben Sie gefasst? Dies ist Ihre Gelegenheit, alte, tief verwurzelte Gewohnheiten und Denkmuster zu überprüfen, loszulassen oder zu verändern.



„Nutzen Sie die Begeisterung des Neuanfangs und stellen Sie die Weichen für ein aufregendes und erfolgreiches Jahr 2014. Suchen Sie sich dafür Unterstützung, damit Sie auf Kurs bleiben“, ermutigt K. Beate Richter, die „Aufrichterin“. Ein individuelles, professionelles Coaching sorgt dafür, dass Sie bei der Stange bleiben, auch dann, wenn es mal nicht so rund läuft. In einem geschützten Raum können Sie Ihre Ideen entwickeln, Bedenken äußern sowie Verrücktes aussprechen. Zusammen mit K. Beate Richter erarbeiten Sie Ihre nächsten Aktionsschritte, und die „Aufrichterin“ unterstützt Sie dabei, dass Sie diese auch umsetzen. „‚Ohne dich in meinem Nacken hätte ich das nie geschafft‘, sagte eine glückliche Kundin“, verrät K. Beate Richter. „Sie hatte sich an ein Projekt gewagt, das ihr gesamtes Umfeld für verrückt und undurchführbar gehalten hatte – aber sie hat sich gegen alle Widerstände durchgesetzt und ihren lang gehegten Traum verwirklicht.“ Was würden Sie gerne wagen, verändern oder loslassen? Heuern Sie K. Beate Richter als Ihre „Aufrichterin“ und Unterstützerin an und freuen Sie sich auf ein neues Jahr voller neuem Glück.

Veröffentlicht am: 20.12.2013