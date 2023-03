Neues Projekt: „Wohnpark an der Friedenseiche“

Kaltenkirchen (em/mp) Der Bauverein Kaltenkirchen eG wurde am 5. November 1948 gegründet. Bereits ein Jahr später konnten die ersten, nach der Devise der Gründer und des 1. Geschäftsführers Robert Wulf „Hilfe zur Selbsthilfe“, in Eigenleistung erstellten Wohnungen bezogen werden.



Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder, vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Es ist ein Bestand von rund 1.500 eigenen Mietwohnungen in Kaltenkirchen und Henstedt- Ulzburg sowie in verschiedenen Nachbargemeinden vorhanden. Mit seinen rund 2.300 Mitgliedern und einer Bilanzsumme von rund 58 Mio. Euro ist der Bauverein Kaltenkirchen eG heute ein moderner Dienstleistungsbetrieb rund um die Immobilie. Zu den neuesten Projekten des Bauvereins gehört der „Wohnpark an der Friedenseiche“. Auf dem 5.100 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Friedenstraße, Schmalfelder Straße und Kamper Weg werden drei Mehrfamilienhäuser mit komfortablen Eigentumswohnungen errichtet.



Als Zielgruppe sieht der Vorstand des Bauvereins Kaltenkirchen eG hier größtenteils die „Best Ager“, das heißt Menschen, die sich jetzt von ihren meist großen Einfamilienhäusern mit pflegeintensiven Grundstücken trennen, um mehr Zeit für sich erübrigen zu können. Denn um die professionelle Verwaltung der Wohnungen kümmern sich - wie bei über 300 anderen Eigentumswohnungen auch - die Fachleute des Bauvereins. Eine breite Palette von Grundrissvarianten kommt den unterschiedlichsten Kundenwünschen entgegen. Zu jeder Wohnung im Erdgeschoss gehört die großzügig dimensionierte Terrasse. Diese ist - wie die Balkone in den oberen Geschossen - so konzipiert, dass sie auch mit einem Rollator oder Rollstuhl problemlos zu erreichen ist. Die Räume innerhalb der Wohnung sind ebenfalls barrierefrei. Bereits im Bau ist der erste Abschnitt mit acht Eigentumswohnungen. Diese sind in kürzester Zeit veräußert worden, so dass Aufsichtsrat und Vorstand des Bauvereins schon jetzt den Startschuss, der eigentlich erst für 2012 vorgesehen war, für den zweiten Bauabschnitt mit drei Eingängen à acht Wohnungen gegeben haben. Auch hier gibt es schon zahlreiche Reservierungen, so dass nach Fertigstellung umgehend der dritte und letzte Bauabschnitt mit 16 Wohnungen in Angriff genommen wird.



Veröffentlicht am: 12.05.2011