Neumünsters Fachmann in Sachen Gartengestaltung

Neumünster (os) In einer wirtschaftlichen äußerst schwierigen Zeit übernahmen Heinz und Trienke Lassen 1954 die Gärtnerei der Familie Tamm in der Kieler Straße 406 in Neumünster. Sie krempelten die Ärmel hoch und steckten jede Mark, die sie auf dem Wochenmarkt verdienten, in den jungen Betrieb.



So konnten sie schon bald neue Gewächshäuser bauen und die vielfältigsten Pflanzen selbst heranziehen. Auch als Ausbildungsbetrieb machte sich der Gärtnereibetrieb einen Namen. 1982 übernahmen Gärtnermeister Gerhard Lassen und seine Frau Annemarie, gelernte Floristin, den Betrieb und bauten ihn weiter aus. Um der steigenden Nachfrage nach Schnitt- und Topfblumen nachzukommen, wurde der Verkaufsbereich erheblich vergrößert und modernisiert. Und auch die dritte Generation ist gesichert.



Sohn Christian hat den Beruf des Garten- und Landschaftsgärtners gelernt und ist mittlerweile seit über zehn Jahren im grünen Bereich tätig. Seit 1960 ist die Gärtnerei Lassen auf den Friedhöfen in und um Neumünster tätig. Als Gründungsmitglied der 1986 gegründeten VZF (Verein Zugelassener Friedhofsgärtner) besteht auch heute noch ein Großteil des Aufgabengebietes in der Anlage und der Pflege von Grabstätten. Seit 1975 ist die Gärtnerei Lassen auch Mitglied der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Schleswig-Holstein GmbH. Heute ist auch der Bereich der Dienstleistung in Sachen Gartengestaltung und Grünflächenpflege ausgebaut und gehört zum großen Angebot der Gärtnerei Lassen.

Veröffentlicht am: 23.05.2012