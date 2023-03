Norddeutschlands Spezialist für Spinnfasern

Neumünster (mp) EMS-CHEMIE (Neumünster) entwickelt, produziert und vermarktet technische Spezialfasern auf Basis von Polyamiden und weiteren Polymeren. Knapp über 100 Angestellte beschäftigt EMS-CHEMIE, dessen Hauptsitz sich in Domat in der Schweiz befindet.



Spezialisiert hat sich das Unternehmen als einziges im norddeutschen Raum auf Spinnfasern. Diese Fasern, die auch Stapelfasern genannt werden, sind Chemiefasern mit einer Länge von 40 bis 120 mm. Sie können, ähnlich wie Naturfasern, zu Garnen verarbeitet werden. Die Spinnfasern werden jedoch nur zu einem kleinen Teil für Textilien beziehungsweise Bekleidungen eingesetzt - allenfalls Spezialfasern, die von Wettbewerber nicht hergestellt werden können.



Die Haupteinsatzgebiete von EMS-CHEMIE sind technische Anwendungen, wie zum Beispiel Papiermaschinenfilze, Heißgasfiltration, Batterieseparatoren, Schleifmittel, Einlagevliesstoffe und Dokumentenpapiere. Die Kunden der EMS-CHEMIE AG befinden sich in aller Welt. Deutschland macht etwa ein Drittel des Umsatzes aus, 15 bis 20% gehen an europäische Kunden und fast 50% des Umsatzes wird außerhalb Europas, hauptsächlich in Nordamerika und Asien, gemacht.



Sowohl das Hauptwerk in der Schweiz, als auch der Produktionsstandort Neumünster können auf eine lange Firmengeschichte zurückschauen. Das Schweizer Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Das Werk in Neumünster wurde 1950 gegründet. Es gehört seit 2009 zur EMS-CHEMIE-Gruppe.

Veröffentlicht am: 21.06.2011