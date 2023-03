Oberbürgermeisterkandidatin Katrin Schmieder besuchte BDS

Norderstedt (em) Beim gestrigen Unternehmertreff des BDS Nord konnte sich die Oberbürgermeisterkandidatin Katrin Schmieder einen Eindruck von der Arbeit des BDS Nord machen. Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen sich die Mitglieder in zwangloser Atmosphäre um geschäftliche Kontakte zu pflegen und zu generieren.



Katrin Schmieder nutzte die Gelegenheit, um direkt mit den Unternehmern ins Gespräch zu kommen. Bei einem regen Austausch nahm Katrin Schmieder viele Anregungen und auch Problemstellungen mit was für den Mittelstand in Norderstedt umgesetzt werden muss. „Über 90 % der Arbeitsplätze sind in mittelständischen Unternehmen. Deshalb bedeutet den Mittelstand zu unterstützen Arbeitsplätze zu sichern und darin Ausbildungsplätze gut zu besetzen“, so Schmieder.



Unternehmertreff BDS

Jeden 1. Donnerstag im Monat um 12.30 Uhr

Veranstaltungsort: Zwutschkerl Alm, Gutenbergring 30A in 22848 Norderstedt



Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.



Foto: Die Mitglieder beim Unternehmertreff am Mittagstisch