Oilfino bedeutet Qualität!

Prisdorf (jj) Inhaber Carsten von Haw und das erfahrene Team setzen vor allem auf Eins: Qualität und Service.



Um den Bedarf an exzellenten Schmierstoffen zu decken, wurde eine eigene Marke eingetragen. „Oilfino – das sind feinste Öle und Schmierstoffe für jeden Bedarf – abgefüllt in Deutschland. Unsere Kunden wollen mehr, sie wollen das Beste und Besondere. Mit Oilfino können wir genau das bieten.“ Oilfino Schmierstoffe sind Erstraffinate höchster Qualität und übertreffen ohne Weiteres alle Anforderungen namhafter Hersteller sowie die hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen europäischer Richtlinien – und das mit TÜV-Siegel. Zu dem umfangreichen Sortiment zählen unter anderem Pkw-Motorenöle, Getriebeöle, Motorradöle, Turbinenöle, Gleitbahnöle, Grundöle, Wärmeträgeröle und viele mehr. „Wir decken alle Segment von Kühlflüssigkeiten über Fette bis hin zu Schmierstoffen für die Garten-, Land-, und Forstwirtschaft ab.



Außerdem stehen für alle Produkte ausführliche Sicherheitsdatenblätter sowie Informationen inklusive spezifischer Daten zur Verfügung.“ Auch der zweite Geschäftsbereich „Heizöl und Kraftstoffe“ überzeugt durch ein unübertreffliches Preis- Leistungs-Verhältnis. „Unser Super Heizöl bietet geringe Heizkosten durch optimale Leistung, minimiert Heiz- und Wartungskosten dank geringer Rußbildung, ist besonders umweltschonend mit sauberer Verbrennung und duftet zudem noch angenehm“, erklärt von Haw. Besonders interessant für Betreiber von Fuhrparks: Die perfekt terminierte Anlieferung von Kraftstoffen. „Die additivierte Dieselqualität nach EN 590 verbessert den Einsatz in Dieselmotoren und Dieselaggregaten deutlich“, so Carsten von Haw. Carl Harms Mineralöle setzt auf dierekte Maschinenbefüllung und Gebindeeinheiten ab einem Liter, denn: „Wir denken an unsere Kunden.“

Veröffentlicht am: 29.03.2012