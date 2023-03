Perfekt auf einen Blick

Neumünster (lh/lm) „Wir machen Ihr Event unvergesslich!“ So lautet das Motto von Nord-Ostsee Events, der ideale Partner, wenn es um gut organisierte Betriebsveranstaltungen geht.



Egal welche außergewöhnlichen Ideen oder Wünsche ein Unternehmen hat, das Team von Nord-Ostsee Events steht mit Rat und Tat zur Seite. Der Veranstalter aus Schleswig- Holstein besitzt für jeden Anlass das nötige Know-how, den besten Service und ein professionelles Equipment. „Wir übernehmen nicht nur die komplette Planung und Organisation des Events, sondern kümmern uns auch währenddessen um alle Details. Den Vorstellungen unserer Kunden sind keine Grenzen gesetzt“, erklärt Geschäftsführer Stefan Möller. So können auch ausgefallene Wünsche umgesetzt werden. Wie wäre es also beispielsweise mit einer Beach-Betriebsfeier? Nord-Ostsee Events macht es möglich! „Wir kümmern uns um die Musik, die technische Ausrüstung, Dekorationen, hochwertige Zelte und Möbel – eben alles was dazu gehört und das kommt selbstverständlich aus einer Hand“, so Möller weiter. Dank der langjährigen Erfahrung der Mitarbeiter wird aus einer Idee die perfekte Veranstaltung.



Foto: Das perfekte Ambiente sorgt für eine unvergessliche Feier.

Veröffentlicht am: 27.03.2014