Perfekte Lösungen im Logistikbereich

Neumünster (em) Ob Handys, Mandeln, Messe-Stände, Orientteppiche, Baustoffe bis hin zu tonnenschweren Kranbauteilen in Überlänge: Es gibt eigentlich nichts, was die Sprint Transport GmbH nicht transportiert.



Was vor 22 Jahren als kleine Firma in der Kieler Straße, Neumünster, begann, hat sich zu einem europaweit agierenden Unternehmen mit Sitz im Industriegebiet Süd entwickelt. Dieses hat sich über Transport- Dienstleistungen hinaus als starker Partner für Lager-, Distributions- und Beschaffungslogistik für Kunden aus ganz Europa im Markt etabliert und ist weiterhin auf Expansionskurs. Ein Fuhrpark auf dem neuesten Stand der Technik, kurze Laufzeiten, moderne Software für Lager und Spedition, hochmoderne Telematiksysteme und ein motiviertes, qualifiziertes Team: „Nur wenn man moderne Technik nutzt und seine Kosten im Griff hat, kann man dauerhaft Erfolg haben. Unsere Kunden haben hohe Ansprüche. Flexibilität und Termintreue in Verbindung mit marktgerechten Preisen sind unsere Stärken“, betont Bernd Muntowski, der den operativen Bereich des Familienbetriebs leitet. Seit 2004 gehört die Firma der „Dialog“-Kooperation an, einem Verbund von 40 mittelständischen Speditionsunternehmen aus Deutschland und dem Ausland.



Im Dialog-Zentralumschlagslager in Hauneck bei Bad Hersfeld, das Drehscheibe für 1,4 Millionen Tonnen Güter im Jahr ist, wird Stückgut logistisch gebündelt und in optimalen Strömen an die Ziele befördert. Die Sprint Transport GmbH ist dabei Systempartner für Schleswig-Holstein und „Gateway“ für Skandinavien. Über den Transport hinaus hat sich die Sprint Transport GmbH zu einem Experten für Logistik-Dienstleistungen entwickelt. Im Bereich der Lager- Logistik stehen 3.500 Quadratmeter in Neumünster und 5.000 Quadratmeter in Hamburg zur Verfügung. Hier werden im Food- Bereich sensible Waren wie Rohstoffe für die Süßwaren-Industrie in temperaturgeführten Hallen gelagert und kommissioniert. Im Non- Food-Bereich unterhält Sprint ein „Konsignations“-Lager für Automobil- Zulieferer, ein Zwischenlager für Einzelteile aus dem Ausland zur Produktion von Sicherheitstechnik im Auftrag namhafter Autokonzerne wie Porsche, Audi, Bentley und Volkswagen. „Hier wird rund um die Uhr im Schichtbetrieb gearbeitet. Aufträge, die bis um Mitternacht kommen, gehen morgens „just in time“ hinaus“, so Muntowski. Termintreue ist auch hier das A und O. Aufträge, die bis 16 Uhr auflaufen, sind am nächsten Morgen beim Kunden. Die Beschaffungs-Logistik ist ein weiteres Geschäftsfeld der Firma: Im Auftrag von Kunden beschafft die Sprint Transport GmbH Produkte von außerhalb Schleswig- Holsteins, ob Verpackungsmaterial, Maschinen-Ersatzteile oder spezielle Food-Produkte.

Veröffentlicht am: 11.05.2011