Porsche und Ixi - Wirtschaft & Kunst in Symbiose

Kiel (em/ls) Das Regionaltreffen für Existenzgründer und Unternehmer im Monat November fand im Porsche Zentrum Kiel statt. Am 12. November trafen sich zahlreiche Gäste zum Thema: „Hier ist Musik drin: Porsche in Kiel und Gaby Christensen, geb. Tiedemann alias Ixi, Wirtschaft und Kunst in Symbiose“.



Los ging es wie immer um 19 Uhr und es gab erneut zwei spannende Vorträge. Der erste Vortrag kam von Axel Hüsgen, Geschäftsführer des Porsche Zentrum Kiel, der zweite von der deutschen Sängerin Ixi, die in der Zeit der Neuen Deutschen Welle ihren Hit „Der Knutschfleck“ feierte.



Informationen aus erster Hand

Um 19.30 Uhr begann Axel Hüsgen mit seinem 45 minütigen Vortrag. Anschließend hatten die Gäste die Gelegenheit ihre Fragen loszuwerden. Der Geschäftsmann Axel Hüsgen ist seit 1989 einer der Geschäftsführer, des seit 80 Jahren bestehenden Familienunternehmens Schmidt & Hoffmann GmbH. Die Firmengeschichte nahm am 1. Februar 1934 in der Nähe des Kieler Hauptbahnhofs ihren Lauf. Die interessierten Zuhörer erfuhren, wie aus einem Horch – später Audi – und Wanderer Service- und Vertriebspartner ein Unternehmen wie Schmidt & Hoffmann GmbH mit insgesamt sechs Marken aus dem Volkswagenkonzern entstand. Umgeben von tausenden PS im diesjährig neueröffneten Porsche Zentrum Kiel, erfuhren die Gäste alles persönlich und „aus erster Hand“.



Die Leidenschaft zum Beruf

Im zweiten Vortrag verriet Ixi alias Gaby Christensen, wie eine künstlerische Karriere verläuft und wieviel Leidenschaft darin steckt. Nach ihrem Hit „Der Knutschfleck“ startete die Karriere der Sängerin durch. Danach war sie ab 1985 als erste Moderatorin von Bravo TV im Fernsehen zu sehen. Dann arbeitete sie neun Jahre lang bei Radio Schleswig-Holstein als Hörfunkmoderatorin. Noch heute tritt sie als Sängerin mit lokalen Bands auf. Ein Werdegang, über den es viel zu berichten gab.

Ein wichtiger Hinweis an alle Teilnehmer war ihre Bestätigung, wie wichtig netzwerken für ihre eigene Karriere war und ist. „Ohne Netzwerken hätte es mich als Ixi nicht gegeben” betonte Gaby Christensen.



Porsche lädt ein und sponsort Catering

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte die Firma Cateringkultur GmbH mit Sitz in Kiel. Die Cateringkultur GmbH ist ein bundesweit tätiges Cateringunternehmen mit Schwerpunkten auf Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin.

Mit der Einladung und dem Sponsoring des Caterings unterstütze Porsche die ehrenamtliche Arbeit des Regionaltreffens. Die Moderatoren und Organisatoren Martina Brinkmann und Peter Herrmann bedanken sich herzlich für diese Unterstützung. Die Veranstaltung versprach „fröhliches“ Netzwerken, kulinarisch begleitet und das bot sie auch.

Veröffentlicht am: 27.11.2014