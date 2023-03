Redest Du noch oder überzeugst Du schon?

So punktest Du mit Deiner Stimme!



Facebook, XING und Twitter sind nichts - verglichen mit ihr. Sie ist das älteste soziale Medium. Sie nutzen sie täglich tausendfach: Ihre Stimme.



Frederik Beyer ist Profi-Sprecher und Top-Trainer in Sachen Stimme. In seinem interaktiven Vortrag liefert er nicht nur frische Ideen, wie Sie das Potenzial des Phänomens Stimme kreativ und intelligent ausschöpfen. Er zeigt Ihnen auch, wie Sie in Verkaufsgesprächen, im Meeting oder bei Präsentationen mit Ihrer Stimme punkten – und künftig nicht nur reden, sondern wirklich überzeugen.

Veröffentlicht am: 11.11.2015