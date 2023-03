Reparaturarbeiten schnell und flexibel!

Neumünster (lmp/lr) Die Helmut Bachmann KG ist seit 1959 der Spezialist für Nutzfahrzeugreparaturen in Neumünster. Als IVECO Vertragswerkstatt bietet sie ihren Kunden umfangreiche Full-Range- Serviceleistungen an.



Der qualifizierte Fachbetrieb mit 14 Angestellten bietet seinen Kunden Wartungen, Reparaturen sowie HUAbnahmen durch diverse Prüforganisationen im Haus. Das Einsatzgebiet der Helmut Bachmann KG erstreckt sich von Neumünster bis weit in das Umland. „Als Vertragspartner reparieren wir längst nicht nur IVECO-Fahrzeuge, sondern auch andere Marken, für die wir auf Wunsch jedes Ersatzteil beschaffen können“, so Lars Friedrichsen, Assistent der Geschäftsleitung. „Kleintransporter und 7,5 Tonner zählen ebenso zu unserem Aufgabenbereich wie Zugmaschinen, Busse und Wohnmobile.“ Die Helmut Bachmann KG ist seit 1968 Abschlepp-Partner des ADAC und Partner der ADAC-TruckService. „Mein Team und ich sind rund um die Uhr einsatzbereit. Dieser Service ist hier in der Region kein Standard. Deshalb freue ich mich, meinen Kunden diese besondere Dienstleistung anbieten zu können“, so Jens Bachmann, der in zweiter Generation das Familienunternehmen leitet.



Veröffentlicht am: 05.11.2013