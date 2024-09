Veröffentlicht am 16.09.2024

Henstedt-Ulzburg (em) Am Freitag, den 13. September, wurde die REWE Nord für die nachhaltige Errichtung ihres Logistik- und Verwaltungsstandortes in Henstedt-Ulzburg, Rudolf-Diesel-Straße 36, mit dem Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet.

„Nachhaltigkeit spielt bei REWE schon lange eine zentrale Rolle. Auch bei der Planung unseres Verwaltungsstandortes haben wir von Anfang an darauf geachtet, durch ökologisch sinnvolle Investitionen einen langfristigen Mehrwert zu schaffen – sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch für den Klimaschutz. Deshalb freuen wir uns sehr über die Auszeichnung der DGNB, die uns einmal mehr bestätigt, dass wir den richtigen Weg gegangen sind“, so Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung der REWE Nord, anlässlich der Verleihung. Auch Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt gratuliert zu der Auszeichnung: „Die REWE Nord zeigt, dass auch Unternehmen durch die Nutzung erneuerbarer Energien und nachhaltiger Maßnahmen einen großen Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz leisten können.“ Übergeben wurde das Gold-Zertifikat von Marco Ring, Projektleiter für Großprojekte der REWE Group in Köln. „Wir freuen uns mit der REWE Nord über dieses besondere Zertifikat, das beweist, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeitsaspekte Hand in Hand gehen. Diesen Weg werden wir als Unternehmen auch in Zukunft weiter beschreiten.“

Innovativer Standort mit Mehrwert

Das im Herbst 2022 eröffnete Verwaltungs- und Logistikzentrum in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg ist der Zentralstandort der REWE Nord und gilt als das modernste innerhalb der REWE Group: Das Regionsherz umfasst eine Bruttogrundfläche von rund 125.500 Quadratmeter. Im Erdgeschoss befindet sich das Logistikzentrum, welches sich insbesondere durch seine Vollautomatisierung im Trockensortiment auszeichnet. Im Obergeschoss befinden sich die hellen und ergonomisch ausgestatteten Büroräume, in denen die Verwaltungsmitarbeitenden untergebracht sind. Zudem bietet der Standort einen hauseigenen kleinen REWE-Markt, ein Fitnessstudio, das in Kooperation mit dem SVHU betrieben wird, und eine Parkanlage auf dem Dach, die zum Schlendern einlädt. Das Engagement der REWE für ihre Mitarbeitenden zeigt sich zusätzlich in zahlreichen Benefits wie einem Massageangebot und regelmäßigen Gesundheits-Checkups.

Insgesamt rund 1.000 PKW-Stellplätze stehen sowohl auf dem Parkplatz als auch im Parkhaus zur Verfügung – ebenso an E-Ladestationen und überdachte Fahrradstellplätze wurde gedacht. Die auf dem Dach installierte und 6.480 Quadratmeter große Photovoltaikanlage ist auf eine jährliche Stromerzeugung von 1,4 Millionen kWh ausgelegt; dies entspricht etwa 10 Prozent des Standortbedarfs. Zudem versorgen zwei Blockheizkraftwerke das Gebäude mit Strom, Wärme und Kälte.

Die neue Arbeitswelt umfasst neben den Büroräumlichkeiten eine beeindruckende Seminarlandschaft, die nicht nur den REWE-Teams zur Verfügung steht, sondern außerdem von externen Interessenten gemietet werden kann. Ein weiterer Anziehungspunkt auch für Mitarbeitende der umliegenden Unternehmen ist das REWE-Betriebsrestaurant, das sich dank seiner vielfältigen Küche und des gemütlichen Gastrobereiches großer Beliebtheit erfreut. Darüber hinaus profitiert das Gewerbegebiet von der REWE Abholstation direkt neben dem Haupteingang, die seit Anfang September ein innovatives und zeitsparendes Einkaufserlebnis ermöglicht: Für den Einkauf über die REWE Abholstation einfach die Bestellung auf rewe.de oder via REWE App beim REWE Abholservice aufgeben und die frisch gepackte Bestellung bequem mit nach Hause nehmen – natürlich zum Wunschtermin und optimal gekühlt. So kann der wohlverdiente Feierabend starten!

Foto: Sebastian Döll, Wirtschaftsförderung Henstedt-Ulzburg, Jochen Vogel Vorsitzender GL REWE Nord, Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Marco Ring, Projektleiter REWE Group