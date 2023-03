SALES CURRICULUM „Wie komme ich zum Termin“ 2 Tage

15.09.2015 | 10:18 Uhr | BAO-Center Hamburg | Große Elbstraße 49, 22767 Hamburg



BAO-Center Hamburg (em) [HR] SALES CURRICULUM - INTENSIV IT-SALES CURRICULUM



Modul 1, "Wie komme ich zum Termin" - Geschäftsanbahnung leicht gemacht - Den Wandel im B2B erfolgreich nutzen!



Weitere Infos uns Anmeldung unter https://www.xing.com/events/hr-sales-curriculum-intensiv-it-sales-curriculum-modul-1-1573488



Wie können Sie sich als Vertriebsmitarbeiter jetzt und für die Zukunft und Ihren Erfolg wappnen? Wie können Sie mehr als nur ein bisschen besser werden und dabei leicht und nachhaltig vertriebliche Spitzenleistungen erzielen?



Entscheiden Sie sich für eine modular aufgebaute Vertriebsausbildung, die referenzerprobt und höchst erfolgreich vertriebliche Werkzeuge und Vorgehensweisen mit persönlichem und messbarem Veränderungsmanagement in einzigartiger Methodik kombiniert.



Das Vertriebstraining richtet sich an Vertriebsleiter, Vertriebsmitarbeiter und vertriebsnahen Mitarbeitern sowie alle, die gezieltere Ansprachen an Ihre Kunden in Ihrer Branche erlernen und nachhaltig umsetzen wollen.



Buchen Sie zur sensationell günstigen Investition von nur 1.700,00€ exkl. MWSt zwei Tage Salestraining mit 2 Trainern mit folgenden Inhalten;



• Zielsetzung:



– Gezieltes Telefontraining für die Neukundenakquise: effektiv vom Brutto zum Nettokontakt, Steigerung der Akzeptanz ‚NEIN‘, Entwicklung und Training neuer Verhaltensstile.



– Steigerung der Effektivität der Telefonakquise.



– Steigerung der Anzahl der Kundentermine.



– Steigerung der Effektivität im gesamten Verkaufsprozess.



– Vereinbarte Termine mit Neukunden oder/ und Bestandskunden.



• Aufgabenstellung:



– Entwicklung eines effektiveren Verkaufsprozesses.



– Grundlagen im Vertrieb – Neukundenakquise vs. Bestandskundenentwicklung.



– Rollenspiele zur Entwicklung und zum Training neuer Verhaltensstile.



– Gezieltes Telefontraining mit ‚echten eigenen‘ Kunden der Teilnehmer.



• Methode/ Vorgehen:



– Impulsreferate: Präsentation praxisnaher und relevanter Inhalte.



– Praktische Übungen: Aktive Mitarbeit und buy-in der Teilnehmer.



– Gruppendiskussionen und Übungen: Fördern und fordern des neu Erlernten.



– Rollenspiele: Umgang mit unterschiedlichen Situation; neu Erlerntes direkt umsetzen/ anwenden.



– Praktische Telefonaktion: Kunden gezielt anrufen und Feedback.



• Anmerkungen:



Wir empfehlen die weiteren Module im Anschluss – in einem zeitlichen Abstand von 2 Monaten – vorzunehmen, damit das neu Erlernte nachhaltig umgesetzt wird.







Wir - Ihre Trainer – freuen uns auf ein erfolgreiches Training mit Ihnen.



[BK] Bettina Kahlau - YOUR GATE TO CHANGE



und [HR] Hans Rhien – INFLUENCED SELLING.



Bei Buchung des gesamten Curriculums beträgt Ihre Investition 5.200,00€ exkl. MWSt (Anstatt 6.800,00€ bei Einzelbuchung. Damit liegt der Tagespreis je Teilnehmer bei nur 650,00€ exkl. MWSt.



Veröffentlicht am: 29.06.2015