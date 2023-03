„Schnell, schwungvoll und begeisternd“

Neumünster (ml) Mitten in der Innenstadt, genauer gesagt am Großflecken, hat das Unternehmen RASANT Personal-Leasing GmbH seinen Neumünsteraner Sitz. In diesem Jahr steht als großes Event das 20-jährige Firmenjubiläum auf dem Programm. Grund für uns, einmal mit der Niederlassungsverantwortlichen Susanne Laß zu sprechen.



Wie sind Sie selbst zu RASANT gekommen?

Bei der Suche nach einer interessanten Berufsausbildung bin ich auf RASANT gestoßen. Dort habe ich diesen Beruf – wie man so schön sagt – von der Pike auf gelernt. Meine Ausbildung habe ich zunächst in der Niederlassung Flensburg absolviert. Daraufhin durfte ich mich als Personaldisponentin beweisen und habe nun die Möglichkeit bekommen die Verantwortung für die Niederlassung Neumünster zu übernehmen.



Seit wann gibt es RASANT in Neumünster und welche Mitarbeiter suchen Sie?

Wir sind hier jetzt im fünften Jahr, bedienen die unterschiedlichsten Bereiche und bieten für jeden das optimale Konzept. Wir beschäftigen Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, also vom gewerblichen Mitarbeiter bis hin zum hoch qualifizierten Techniker.



Wie sehen Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen RASANT?

Nach dem Motto: „Gemeinsam Ziele erreichen“ arbeiten wir mit unseren Mitarbeitern Hand in Hand. Viele Mitarbeiter sehen lt. einer aktuellen Umfrage ihre Zukunft als Arbeitnehmer mittelbis langfristig bei RASANT. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir führen regelmäßig besondere Aktionen durch: Beispielsweise die Wahl des Mitarbeiters des Monats mit dem dazugehörigem Event im Folgejahr.



Was zeichnet RASANT auf Unternehmerseite besonders aus?

Innovative und individuelle Lösungen! Beispielsweise das RASANTQualitäts- Siegel (RQS). Dafür werden unsere Mitarbeiter in den folgenden Bereichen geschult: Allgemeine Verhaltensregeln, Knigge, Arbeitssicherheit, Verhalten nach dem AGG (allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) und dem Bundesdatenschutzgesetz. Somit sind unsere Mitarbeiter optimal auf ihren neuen Einsatz vorbereitet und die Unternehmen können sich über qualifiziertes Personal freuen. Gute Gründe mit der RASANT Personal-Leasing GmbH zusammenzuarbeiten!



Foto: Das RASANT-Team in Neumünster: Sabine Kriese, Susanne Laß, Elisa Hunger und Timo Arke.

Veröffentlicht am: 23.05.2012