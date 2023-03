Schwarz-Rote Rinderauktion am 18. April

Neumünster (lm/ng) Zum Ersten! Zum Zweiten! Zum Dritten! Auf der Rinderauktion in diesem Monat wird erneut ein umfangreiches Angebot von Schwarz- und Rotbunten höchster Qualität präsentiert werden und zur Auktion frei stehen.



In den Stallanlagen und der Auktionshalle wird es am 18. April wieder bunt hergehen. Hochkarätige und vielversprechende Kühe, Färsen, Jungtiere und Bullen beider Rassen sollen dann gekört und versteigert werden. Der guten Nachfrage und den stabilen Preisen konnte auch das eher verhaltene Interesse auf dem Bullenmarkt der Januarauktion nichts anhaben. Die Körung beginnt um 10 Uhr und die Auktion startet dann um 12 Uhr.

Veröffentlicht am: 20.03.2013