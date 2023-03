Seit 40 Jahren sorgen sie für Licht & Ton!

Norderstedt (em/mr) Am 1. Mai 2016 feiert die Eventfirma Rodyo Musik ihr 40-jähriges Bestehen. Inhaber Wolfgang Ohff bezeichnet Rodyo Musik als eine der damals wenigen Pioniere der Veranstaltungstechnik.



Technik, die heute Standard ist, gab es damals noch nicht und Lautsprecher, Verstärker und Lichtechnik wurden selbst gebaut und repariert. Ein großer Vorteil war, dass sich in der Crew gelernte Elektroniker und Elektrotechniker befanden, die anderen waren Handwerker, Tischler und Schlosser und schweißten die ersten Lichttraversen. Teile der damals entwickelten Technik wurden im Laufe der Jahre Standard und viele Nachfolger haben diese übernommen. Elektrotechniker befanden, die anderen waren Handwerker, Tischler und Schlosser und schweißten die ersten Lichttraversen. Teile der damals entwickelten Technik wurden im Laufe der Jahre Standard und viele Nachfolger haben diese übernommen.



Es folgten große Disco und Open Air, Veranstaltungen bei denen der Chef noch höchstpersönlich als DJ auflegte, darauf folgten dann Live Bands. Heute ist Rodyo Musik ein modernes Veranstaltungsunternehmen, das sowohl im gewerblichen wie auch privaten Bereich die unterschiedlichsten Events organisiert.



Gut aufgestellt in allen Bereichen

Neben Leistungen im Bereich Bühne, Licht & Ton wie Open Air und Zeltverleih, bietet Rodyo Musik auch für Firmenveranstaltungen ein vielfältiges Angebot, wie Produktpräsentationen, Personalfeiern und Betriebsausflüge, aber auch für Geschäftseröffnungen und Jubiläen entwickelt Wolfgang Ohff mit seinem Team das passende Konzept. Weitere Informationen finden Interessierte auf: www.rodyomusik.de

Veröffentlicht am: 31.05.2016