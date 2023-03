Beim Selbstmanagement geht es darum, sich selbst führen zu können, d.h. in Balance mit sich und seiner Umwelt zu sein. Die Kunst dabei ist es, seinen inneren Zustand selbst bestimmen zu können. Dabei ist stets zu beachten, dass jeder Mensch unterschiedliche Fähigkeiten und Überzeugungen besitzt, die ganz unterschiedlichen Bedürfnissen dienen.



NLP Akademie Kiel (em) Lernen Sie in unserem Seminar an zwei Wochenenden, sich selbst zu führen und mit exzellenten NLP-Methoden den inneren Schweinhund vor den eigenen Karren zu spannen, statt gegen ihn anzukämpfen. Erfahren Sie, wie einfach es sein kann, sich selbst zu führen, seinen inneren Zustand selbst zu bestimmen und ein „ausbalanciertes“ Leben zu genießen.



Termin:

05.03.2015 | 10:00 Uhr



NLP Akademie Kiel

Beseler Allee 46

24105 Kiel

Veröffentlicht am: 12.01.2016