Seminar: Entwickeln Sie Charisma

16.06.2016 | 10:00 Uhr | NLP Akademie Kiel | Beseler Alle 46, 24105 Kiel



NLP Akademie Kiel (em) Henry Ford hat einmal gesagt, dass Erfolg darin besteht, dass man genau die Fähigkeiten besitzt, die im Moment gefragt sind. Eine professionelle Präsentation und charismatische Ausstrahlung ist genau die Fähigkeit, die heute gefragter denn je ist. Stimme, Sprache, perfekter Auftritt: Eine überzeugende (Selbst-) Darstellung ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für die berufliche Karriere – in der Wirtschaft, in Forschung und Lehre oder anderswo. Überall muss präsentiert, dargestellt, verhandelt und überzeugt werden. Wer das nicht kann, hat kaum Chancen auf dem Weg nach oben.

Lernen Sie in unserem Seminar, wie Sie durch kongruentes Auftreten und emotionaler Ausdruckskraft andere Menschen innerlich bewegen können. Erweitern Sie Ihren Sprachschatz um wirksame Sprachmuster und verbessern Sie damit Sie Ihren Auftritt, Wirkung und Ergebnis. Entwickeln Sie Charisma.



Inhalte u.a.:



• Den eigenen innere Zustand bestimmen

• Charisma entwickeln

• Stimme, Sprache und Körper einsetzen

• Steuern, Strukturieren, Überleiten, Zuspitzen

• Mit einfachen Sprachstrukturen spielend überzeugen

Zielgruppe: Führungskräfte, Berater, Trainer, Dozenten



Termin: 16.. – 18. Juni 201 , jeweils 10:00 – 17:00 Uhr

Ort: Kiel







Veröffentlicht am: 18.01.2016