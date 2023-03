Seminar „In 10 Schritten zum Marketing-Erfolg“

Viele Unternehmen investieren viel Zeit und Geld in Werbemittel und sind dennoch unzufrieden mit ihren Verkaufsergebnissen. Doch woran genau liegt das? Wer potenzielle Käufer zu zahlenden Kunden machen will, braucht ein gewinnbringendes Marketing-Konzept. Werbemittel alleine genügen nicht.



Dieser eintägige Media Workshop beleuchtet, wie man in wenigen Schritten ein erfolgreiches Konzept entwickelt, das nicht nur langfristig, sondern auch nachhaltig Erfolg erzielt. Fallbeispiele, kurze Lernvideos und konkrete Strategien, die auch mit kleinem Budget eine große Wirkung haben, runden das Seminar ab.

Nächster Termin: 4. März 2016 in Hamburg



Alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung unter: www.media-workshop.de/seminare/2330



04.03.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop GmbH

Raboisen 38, 20095 Hamburg



Veröffentlicht am: 03.02.2016